الزمالك يفوز على النصر القاهري بثلاثة أهداف لهدف

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الزمالك مهاب ياسر في الدقيقة 13، ومحمد عاطف في الدقيقة 77 ، وعبدالله السعيد في الدقيقة 86 ، بينما سجل للنصر سيد شعبان في الدقيقة 41.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من،عمر عبد العزيز و عمر جابر و أحمد رفاعي وأحمد عاطف و عبد الرحمن علي و محمد أشرف "روقا" و سيف جعفر و أحمد عبد الرحيم "إيشو" و سيد عبدالله "نيمار"و مهاب ياسر و ناصر منسي.

وسيطر الزمالك على معظم أحداث الشوط الأول وصنع لاعبوه العديد من الفرص المحققة، نتج عنها تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق مهاب ياسر،في حين لم يشكل فريق النصر خطورة على مرمى الأبيض سوى في كرة هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني بتشكيل مكون من، عمر عبد العزيز و أحمد رفاعي وعبد الرحمن علي و أحمد عبد الرحيم ايشو و سيد عبدالله نيمار و عبدالله السعيد و نبيل عماد دونجاو يوسف إبراهيم "أوباما" و مصطفى شلبي وإبراهيما نداي و محمد صلاح.

وواصل الزمالك السيطرة ونتج عن ذلك تسجيل الهدف الثاني عن طريق محمد عاطف عقب مشاركته مرة أخرى بديلا في الدقيقة 70 ، وأضاف عبد الله السعيد الهدف الثالث للأبيض في الدقيقة 86، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف.