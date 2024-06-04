الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزناري يخوض مران تأهيلي على هامش ودية الزمالك والنصر

بوابة الوفد الإلكترونية

خاض مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المباراة الودية التي يخوضها الفريق أمام النصر على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 
 

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وأدى مصطفى الزناري مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة. 
ولم يشارك اللاعب في المباراة الودية بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، حتى يتم تجهيزه بالشكل الأمثل ، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية.

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