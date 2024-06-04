محافظ المنوفية يلتقي بشاب يحتاج لزراعة قوقعة بالأذن ويقرر صرف مساعدة مالية عاجلة

في لفتة إنسانية..

في لفتة إنسانية طيبة واستجابة فورية لإستغاثته، التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، الشاب محمد عبد المحسن ابن قرية ساقية أبو شعرة بمركز اشمون البالغ من العمر 33 عاماً يعول أسرة مكونة من 4 أفراد ويعاني بفقدان السمع ويحتاج إلى زراعة قوقعة بالإذن اليسرى .

وخلال اللقاء، اطمئن المحافظ علي حالته الصحية وقرر صرف مساعدة مالية عاجلة له ولأسرته لإعانته علي مصاريف العلاج.

كما وجه المحافظ التنسيق مع الجمعيات الخيرية لبحث إمكانية زراعة قوقعة له بإحدى أذنيه ،مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لذوى الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ، فضلاً عن الاستماع إلى مطالبهم وبحث الحلول المناسبة لها.

فيما أعرب الشاب محمد عن سعادته بحرص المحافظ على التواصل معه والاستماع إلى شكواه وتلبية مطالبه ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن أسرته.

يأتي هذا في إطار تكليفات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين وتقديم الدعم الكامل للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.