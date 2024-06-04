تعاون بحثي لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في مصر

يعد التعاون بين مركز بحوث الصحراء وشركة شلاتين للثروة المعدنية خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر، ويساهم هذا التعاون في تعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين حياة المزارعين في المناطق الريفية.

وحث الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، مع الدكتور عبد المجيد محمد، نائب رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية، سبل تعزيز التعاون لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر. يأتي ذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأهمية توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى إجراءات تدعم بناء أنظمة غذائية وزراعية مستدامة.

مناقشة الفرص:

استعرض شوقي أنشطة مركز بحوث الصحراء وإمكانياته ودور محطاته البحثية لتنمية المجتمعات الصحراوية وتطبيق نتائج البحوث لمواجهة تحديات التنمية والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية.

تم مناقشة مقترحات للتعاون وضرورة تنفيذ برامج مشتركة لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

التأكيد على التزام مركز بحوث الصحراء:

أكد شوقي أن مركز بحوث الصحراء على أتم الاستعداد للتعاون، حيث إن استراتيجية مركز بحوث الصحراء بصفة عامة ترتبط ارتباطا وثيقا باستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر.

تهدف استراتيجية مركز بحوث الصحراء إلى إحداث تنمية مستدامة لتوفير الأمن الغذائي وتعزيز البرامج التنموية والخطط القومية، لاسيما تحت الظروف الصحراوية والمناطق الهامشية.

أهمية التعاون: