انفوجراف.. أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٤٨ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٨ مايو وحتى ٣ يونيو الجاري.

الطب البيطري بمحافظة الجيزة

وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلتين بيطريتين بنواحي مركزي البدرشين والصف، حيث تم رش وتجريع وعلاج 2566 رأس ماشية، كما تم عقد ندوة ارشادية للأمراض المشتركة واهمية التحصين، كما تم شن حملات رقابية على الاسواق حيث تم ضبط 10 طن 942 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات دواجن واسماك مملحة ومقطعات ومصنعات لحوم ودوبريهات ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم تحصين 150 ألف و200 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على زراعات الذرة الشامية بالمحافظة، كما تم أيضا المرور على صوامع القمح للاطمئنان على عمليات توريد القمح للصوامع والتيسير على المزارعين.



بينما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة المنوفية، قافلة زراعية بالإدارة الزراعية بقويسنا، في إطار جهود النهوض بمحصول القطن، كما تم المرور على زراعات الذرة، ومتابعه اعمال التسوية بالليزر ضمن مشروع ترشيد استهلاك المياه لمحصول الذرة بمركز الشهداء، كما تم ازالة عدد (22) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، عدد من الندوات التوعوية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بهدف رفع وعى المواطنين بكيفية اختيار الاضحية، وضرورة الذبح داخل المجازر الحكومية حفاظا على البيئة.

فيما أطلقت ايضا مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية، بالتعاون مع المجتمع المدني بقرية الحلمية التابعة لمركز و مدينة أبو حماد، لخدمة المربين، كما تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية، حول أهمية التأمين على الماشية، كما شنت المديرية 21 حملة تم المرور خلالها على 49 سوق لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط حوالي طن و 39 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 690 الف و 524 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 14171 حيوان، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، قافلة بيطرية مجانية، بالتعاون مع جامعة السويس، بقرية الشهيد خيرة بمركز القنطرة غرب، لخدمة المربين بالمجان، كما تم عقد ندوات ارشادية وتوعوية بأمراض الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي، وتم توعية الفلاحين بأهمية التامين على الماشية للحفاظ على المواشي.

كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، ندوة إرشادية متكاملة للنهوض بمحصول القطن ورفع إنتاجية الفدان بجمعية رحيم بزمام العامرية، كما واصلت المديرية متابعة تنفيذ استخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة عن طريق التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب وذلك لمحصول الذرة الشامية بزمام العامرية الزراعية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعتها حصاد وتوريد محصول القمح للشون والصوامع، كما تم متابعة الزراعات الصيفية، فضلا عن متابعة أعمال حملة مكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية، كما تم فحص أشجار النخيل بجنوب بورسعيد تجنبا للإصابة بآفة" سوسة النخيل الحمراء".

وواصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعة اعمال حصاد القمح، كما تم المرور لمتابعة الاستعدادات للموسم الصيفي لخدمة الزراعات وحسم شكاوى المزارعين وتم التنبيه بضرورة التواصل المستمر لتنفيذ التوصيات الفنية المقررة خاصة في تلك الفترة ومتابعة التجهيزات ومدى توافر تقاوي الادارة المركزية للتقاوي المعتمدة وتوافر الاسمدة، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة عدد من الموضوعات التي تم الانتهاء منها وما تم انجازه من الأعمال.

كما أعلنت المديرية استمرار أعمال القوافل الزراعية وحث المزارعين وتشجيعهم على توريد القمح للمطاحن، كما واصلت المديرية العمل بالصوب الزراعية بمزرعة التسمين، كما أعلنت المديرية عن توفير كافة الأسمدة والمخصبات الزراعية للمزارعين.

بينما عقدت مديريتي الزراعة والطب البيطري بمحافظة الفيوم، ندوة مشتركة تحت عنوان (التوعية بأهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدي وطرق الذبح الحلال والأمراض المشتركة بين الحيوان والانسان وانواع الأختام الخاصة بالمذبوحات)، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، حملات تفتيشية على أسواق اللحوم بمدينة المنيا، حيث تم ضبط طن و837 كجم لحوم ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة، ودواجن وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر، كذلك ايضا شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، حملة مكبرة على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والسوبر ماركت والاسواق بمدينة سوهاج، حيث تم ضبط 320 كجم من اللحوم البقري.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية المتنوعة.