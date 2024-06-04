حصول توجيه الصحافة والإعلام التربوي بقنا على المركز الخامس على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن حصول توجيه الصحافة والاعلام التربوي على المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة التقرير الصحفى لمرحلة الثانوى الفنى للعام 2023-2024م.

وأكد السيد، أن الوزارة أعلنت فوز مدرسة مدرسة جمال رشدى مخلوف الثانوية التجارية التابعة لادارة فرشوط التعليمية بالمركز الخامس فى مسابقة التقرير الصحفى التى ينظمها توجيه عام الصحافة بإشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية ومحمود مرغنى موجه عام الصحافة والإعلام بالمديرية.

وتوجه وكيل الوزارة، أرق عبارات التهنئة لتوجيه عام الصحافة والإعلام التربوي لحصول تعليم قنا على العديد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات الوزارية للصحافة المدرسية والاعلام التربوي خلال العام الدراسي الحالى.

وأثنى على الجهود المبذولة من جميع موجهو وأخصائيو الصحافة والإعلام بجميع الإدارات التعليمية لتحقيق مزيداً التميز والحصول على مراكز متقدمة على مستوى الوزارة .

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي استراتيجيات التدريس التفاعلية لمعلمات رياض الأطفال بابوتشت

تابع المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم الثلاثاء 4 يونيه الجاري يرافقه رفعت عبدالحفيظ رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بأبوتشت والدكتور عبدالرحمن منصور رئيس قسم التدريب وهانى الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام فعاليات البرنامج التدريبي استراتيجيات التدريس التفاعلية لمعلمات رياض الأطفال.

أكد مدير عام الإدارة ان البرنامج التدريبي علي استراتيجيات التدريس التفاعلية لمعلمات رياض الأطفال يسعى إلى تنمية وتطوير كفاءة المعلمات وبناء مهاراتهن المعرفية والأدائية لبناء شخصية الطفل وخلق جيل قادر على الإبداع والإبتكار واشار الي ان البرنامج التدريبي يهدف ايضا الي زيادة وعي المعلمات باستراتيجيات التعليم المختلفة التي أتاحها المنهج الجديد لمراعاة الفروق الفردية بين الأطفال وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد.

تحدث قاصد خلال تفقد البرنامج التدريبي مع معلمات رياض الأطفال عن المشكلات التي يواجهنها أثناء أداء عملهن، مؤكدا أنه يجب عليهن بذل المزيد من الجهد، والمشاركة في كافة الأنشطة، والعمل بروح الفريق، ومواكبة النظام المتطور وتحسين الأداء في العملية التعليمية.معربا عن خالص تقديره وشكره للقائمين على تنفيذ البرنامج التدريبي من قسم التدريب والتوجيه في رياض الأطفال.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن منصور، أن فعاليات البرنامج التدريبي استراتيجيات التدريس التفاعلية لمعلمات رياض الأطفال انطلقت اليوم الثلاثاء 4 يونيه وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتي الخميس 2024/6/6 داخل 8 قاعات تدريبية بمدرسة ابوتشت الثانوية العسكرية بنين ويستهدف البرنامج التدريبي 250 معلمة.