المخترع الصغير.. «معاذ» يبتكر جهاز بوتجاز بالماء والبنزين

مصر غنية بالمواهب والمخترعين الذين ينتظرون اكتشافهم، من بينهم الطفل معاذ المصري، الذى اخترع بوتجازا يعمل بـ«بنزين 80»، بتكلفة أقل من أنبوبة البوتجاز.

وشرح معاذ فكرة اختراعه التى تعتمد على زجاجتين الأولى تحتوى على «مياه» والثانية «بنزين 80» بالإضافة إلى خرطوم بلاستيكى رفيع طوله نحو مترين، وجهاز كهربائى لضغط الهواء.

وملأ ثلاثة أرباع الزجاجة الأولى مياها وبالمقدار نفسه بنزين 80 بالزجاجة الثانية، وأوصلهما بـ3 خراطيم، مع جهاز ضغط الهواء، لتخرج النار من إحدى الوصلات.

وقال إن الجهاز يمكنه العمل وإشعال النار باستمرار لمدة يومين متواصلين بأقل من 400 مل بنزين، موضحًا أن النموذج الحالى «مصغر» ويمكن تنفيذه على أجهزة أكبر لتوليد طاقة اشتعال أكبر.

وأكد أن البوتجاز الذى اخترعه يمكن استخدامه فى المناطق التى لا تزال تعتمد على الأنابيب، أو فى المناطق التى لا يسمح فيها باستخدام الأنابيب.