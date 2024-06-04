"منزل ميت غمر" يُعيد فتح ملف انهيار العقارات القديمة في مصر

العديد من حوادث انهيار المنازل، شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، ويعزى هذه الحوادث إلى وجود العديد من المباني القديمة الآيلة للسقوط.

وتكررت حوادث انهيار المباني أثار قلق المواطنين، ونبه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المباني القديمة وتشديد الرقابة على عمليات البناء.

سقوط منزل بالدقهلية:

وشهدت مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية فاجعة مروعة تمثلت في انهيار عقار مكون من 5 طوابق مأهول بالسكان، وذلك بشارع النبي دانيال وسط المدينة، وأدى الحادث إلى مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين حتى الأن، وجاري تجهيز معسكر إيواء للأسر المتضررة من الحادث .

وهرعت فرق الإنقاذ البري من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًا حوله. كما تم استدعاء المعدات الميكانيكية من مجلس مدينة ميت غمر للمساعدة في رفع الأنقاض والبحث عن الضحايا.

جهود مكثفة:

تواصل قوات الإنقاذ جهودها الحثيثة لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض وتحديد عددهم، ومعرفة أسباب انهيار العقار. كما يتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج.

لم تكن الحادثة الأولى، ولكن سبقتها العديد من الحوادث، نرصدها بعضها خلال التقرير التالي:

ووقع الجمعة الموافق 24مايو من الشهر المنصرم، حادث انهيار منزل قديم مكون من طابقين في منطقة الباب الجديد بحي وسط الإسكندرية، مما أدى إلى حالة من الذعر بين الأهالي.

وباشرت قوات الحماية المدنية عمليات البحث عن ضحايا تحت أنقاض المنزل، وانتقلت فورًا فرق من الشرطة والحماية المدنية ومسؤولي حي وسط، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وبينت الفحوصات الأولية أن المنزل قديم ويتكون من طابقين فقط، وقد انهار بالكامل عدا بعض الجدران، ولم يسفر الحادث عن وجود قتتلي أو مصابين.

انهيار عقار سكني بأسيوط:

كما شهدت محافظة أسيوط خلال الفترة الماضية فاجعة مروعة تمثلت في انهيار عقار سكني في منطقة زراعية، مما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وانهار عقار سكني في منطقة زراعية في محافظة أسيوط، وتم استخراج الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض بواسطة الأهالي، ويعزى سبب الحادث إلى ضعف أساسات المبنى وتأثره بمياه الري.

حادث حدائق القبة:

ولقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بجروح جراء انهيار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق في حي حدائق القبة بالقاهرة.

وبحسب بيان صادر عن محافظة القاهرة، وقع الحادث في شارع النبي دانيال بوسط الحي، حيث انهار المبنى بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح والمصابين.

هرعت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى مكان الحادث، حيث انتشلت جثث القتلى ونقلت المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.