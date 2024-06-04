التاسعة مساء اليوم .. الأهلي يُعلن عن مشروع القرن

يعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ، تفاصيل ما يطلق عليه مشروع القرن ، الخاص بالتطورات الإنشائية الجديدة وتأسيس ستاد الأهلي.





كان محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأحمر ، قد أشار خلال تصريحات الساعات الأخيرة عن تفاصيل الحدث قائلاً : مشروع القرن؟ كل الأمور مؤجلة للإعلان عن التفاصيل في المؤتمر مساء الثلاثاء، الملف ليس صغيرا، وسيتم الكشف عن كافة التفاصيل خلال المؤتمر، حيث أن الاستاد يعد بمثابة الحلم للجماهير الحمراء".



وتابع:" الدورة الإنتخابية الثانية كانت أهدى من الأولى بعد التتويج ببطولتين في أقل من عام أمام الزمالك وكايزر تشيفز، وفي الدورة الأولى واجهنا العديد من الصدمات والازمات أبرزها خسارة نهائي افريقيا والخسارة بخماسية من صن داونز الجنوب أفريقي ".