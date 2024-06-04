محافظ أسوان يتفقد قرى كوم أمبو ومنظومة التأمين الصحى الشامل

استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولته الميدانية بقرى مركز كوم أمبو لمتابعة مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة "، ومشروعات منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تشهد متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزارة التنمية المحلية، بقيادة اللواء هشام آمنة، بهدف تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الجولة الميدانية استجابة المحافظ للعديد من مطالب وشكاوى المواطنين، موجهاً لسرعة تلبيتها ووضع الحلول الفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وقام اللواء أشرف عطية، بتفقد وحدة طب أسرة سلوا قبلى التابعة لقروى الكاجوج برفقه الدكتور أشرف حماد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان.

وشهدت الوحدة تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وتقام على مساحة 1600 م2، وبتكلفة 23 مليون جنيه.

وتضم الوحدة 2 عيادة طب أسرة، وعيادة أسنان، ومتابعة طفل، والطوارئ، والصيدلية، علاوة على معمل للدم والطفليات، كما تفقد أشرف عطية مركز شباب عزبة على سليمان بالكاجوج، إشهار وإنشاء جديد، وذلك برفقه ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة، والمركز مقام على مساحة 2800 م2، وتكلف إنشاؤه 6.3 مليون جنيه ، وتم الإنتهاء منه بنسبة 100 % ليضم 2 ملعب نجيل صناعى ، وتم دعمه بالأدوات الرياضية وحديقة الطفل وأثاث مكتبى وتربيزة تنس، وكافتيريا للأعضاء، وجارى تشكيل مجلس إدارة المركز.

ووجه عطية إلى سرعة تمهيد وتسوية الطريق المؤدى لمركز الشباب لتسهيل حركة المترددين عليه.

واختتم المحافظ، جولته بتفقد مدرسة عزبة على سليمان للتعليم الأساسى، برفقة فيصل نعيم مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، والمدرسة مقامة على مساحة 6300 م2، وتضم 2 مبنى إحداهما مخصص للمرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال لتضم 395 تلميذ وتلميذة داخل 10 فصول، والآخر مخصص للمرحلة الإعدادية ليستوعب 185 طالب وطالبة داخل 6 فصول.

وقدم الأهالى شكرهم للرئيس السيسى على النقلة النوعية والحضارية التى شهدتها قراهم بعد تنفيذ المشروعات المدرجة فى مبادرة حياة كريمة، وهو الذى ساهم فى تحسين مستوى المعيشة لهم، مؤكدين على أن المتابعة الميدانية الدورية من محافظ أسوان من خلال جولاته التفقدية لهذه المشروعات ساهمت فى إنجازها فى وقت قياسى وبما يعود بالنفع والخير عليهم وعلى أسرهم .