التحقيق مع مسلم مطرب المهرجانات.. نقابة الموسيقيين تصدر بيانًا عاجلًا يكشف التفاصيل

أصدر د. محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، قرارًا عاجلًا بالتحقيق مع المطرب مصطفى زكريا الشهير بـ "مسلم"، وذلك خلال بيان رسمي منذ قليل.

التحقيق مع مسلم مطرب المهرجانات

جاء قرار "الموسيقيين" بعد تغيب مسلم عن المثول للتحقيق أمام إدارة الشؤون القانونية للنقابة، اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، في الميعاد المتفق عليه وهو الساعة الخامسة مساءً، وحتى بعدما تم مد الميعاد بناء على طلبه حتى الساع السادسة مساءً لم يحضر أيضًا.

مسلم

ونظرًا لعدم انتهاء التحقيق معه، قرر د. محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات بالنقابة العامة والمتحدث الرسمي باسم “الموسيقيين”، طلبه للحضور أمام النقابة، لجلسة تحقيق يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

قرار نقابة الموسيقيين

حقيقة إيقاف مسلم مطب المهرجانات

وكان د. محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، أعلن عن استدعاء مسلم، لسؤاله حول واقعة الحفل الغنائي الذي أحياه فى إحدى مدارس المحلة، مشيرًا إلى إنه ليس تحقيقا أو إيقافًا كما تردد فى عدد من المواقع، حيث قال: "تواصلنا مع لجنة العمل فى المحلة، واتضح أنه أحيا الحفل دون تصريح، لذا سيتم استدعاءه لمعرفة ما حدث".

مسلم

آخر أغاني مسلم

وكانت آخر أعمال مطرب المهرجانات مسلم الغنائية، تعاونه في أغنية بعنوان "إمبابة أجمل من باريس"، مع الفنان أحمد الفيشاوي، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "رهبة"، وتعد بمثابة التعاون الأول بينهما.

فيلم "رهبة" يضم نخبة مميزة من نجوم الفن، وهم أحمد الفيشاوى، ونسرين أمين، وثراء جبيل، ومحمود البزاوى، ومصطفى غريب، وبيومى فؤاد، وسما إبراهيم، وهو سيناريو وحوار محمد علام، وإخراج رضا عبد .

مسلم

وتدور أحداث فيلم "رهبة" في إطار كوميدى شعبى حيث يجسد "الفيشاوى" شخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.