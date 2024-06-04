عضو مجلس الشيوخ: مدبولي بصدد تشكيل"حكومة الأمن القومي"

كشف محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحكومة الذي بصدد تشكيلها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي يمكن تسميتها حكومة الأمن القومي، موضحًا أن الحكومة الجديدة سيكون لها العديد من المحددات الرئيسية.

وأوضح “القط”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هذه المحددات التي ستعمل عليها ومن خلالها الحكومة الجديدة ستكون وفقا للتحديات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا، مؤكدًا أن هناك تحديات إقليمية قريبة وهناك تحديات عالمية بعيدة أمام الدولة المصرية.



وشدد على أن الإقليم ملتهب وكل مواطن مصري يدرك هذا، إضافة إلى أن البحر المتوسط الذي كان مصدر للخيرات لمصر أصبح مسرح عمليات للقوات المشتركة.



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أنه كلف اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة.

وقال “السيسي” في منشوره :" كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة".

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.