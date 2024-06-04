عكاوي يفتتح مشروعات مُطورة بمستشفيات جنوب الوادي الجامعية

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات التي جري تطويرها، بالمستشفيات الجامعية، وحدة العناية المركزة وقسم النساء.

واستهل رئيس الجامعة جولته اليوم بافتتاح تطوير العناية المركزة للأطفال بمستشفى الجامعة بمنطقة المعبر في إطار دور الجامعة في تحسين مؤشرات الخدمة الطبية.

واستمع رئيس الجامعة، لشرح من الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب ، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان عبد الموجود رئيس قسم الاطفال عن أعمال التطوير حيث تضم الوحدة 17 سرير مجهزة بأجهزة التنفس الصناعي ومتابعة العلامات الحيوية واجهزة الاشعة المتنقلة.

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير بقسم النساء والتوليد بحضور الدكتور محمد زين مدير مستشفى المعبر .

الهوية البصرية

وواصل الدكتور أحمد عكاوى جولته وتابع اعمال التطوير بأسوار الجامعة و المنطقة المحيطة واللافتات التي تم تركيبها في إطار تطوير الهوية البصرية و الترقيم.

وأوضح المهندس محمد كامل مدير عام الإدارة الهندسية والدكتور محمد مهدي مسئول متابعة المشروعات التطويرية، أن أعمال التطوير، تضمنت تهذيب المزروعات وأعمال الدهانات وتركيب لافتات مضيئة.

وإطلع رئيس الجامعة، على تطوير نظام المرور و الأمن و السلامة و البوابات الالكترونية والمطبات الصناعية،

وأورد المهندس محمد شكري من الشركة المنفذة لمشروع البوابات، شرحا لمراحل العمل بالمشروع والتحكم الالي في دخول السيارات والافراد.

كما تابع رئيس الجامعة الانتهاء من مشروع تطوير الرصيف الرئيسي بالطريق و تثبيت اللافتات الارشادية ومظلات للأفراد.

منوهًا أن هذه المشروعات تهدف لتوفير بيئة جاذبة وتوفير اقصى درجات السلامة و الأمن لمنسوبي الجامعة.

مستشفي الجهاز الهضمي

وافتتح رئيس الجامعة تطوير نظام تغذية الكابلات الكهربائية لمستشفى الجهاز الهضمي بالحرم الجامعي وتحدث المهندس محمد كامل مدير عام الادارة الهندسية عن اهمية هذا المشروع في تحقيق الامن والسلامة وحماية الكابلات بالمستشفيات الجامعية وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية.

وتفقد رئيس الجامعة مكان انتظار المواطنين بالمستشفيات الجامعية ( التذاكر والزيارات ).

واكد رئيس الجامعة انه سيتم ميكنة عملية حجز التذاكر للمرضى بالمستشفيات الجامعية وتحدث الدكتور محمد مهدي عن عملية التطوير الشاملة التي يشهدها مكان انتظار المواطنين حيث تم تركيب مظلات ومراوح وسوف يتم تزويد المكان بأكشاك لتقديم المأكولات الخفيفة و المشروبات.