بعد قليل .. الزمالك يلتقي النصر وديًا على ملعب حلمي زامورا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، نظيره النصر القاهري وديًا على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي الأبيض بميت عقبة ، في إطار استعداداته لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري الممتاز.





وتنطلق المواجهة في تمام السادسة والنصف مساءًا.

على صعيد متصل ، ألقى بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك ، والبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول، محاضرات فنية مساء اليوم الثلاثاء على مدربي القطاعات "الناشئين - البراعم"، بأحد القاعات المخصصة لذلك بالقلعة البيضاء .

يأتي ذلك وفقاً للتنسيق بين رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للفريق الأول، لتطبيق الاستراتيجية الموضوعة للنهوض بالمدربين لمواكبة التطورات الحديثة في علم التدريب في هذه المراحل العمرية.

وحرص بدر حامد وجوزيه جوميز على شرح العديد من الأمور والمواقف الخططية والفنية للمدربين من خلال محاضرة منفصلة لكل واحد منهما على حدة.

وقام بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين بتقديم التهنئة للبرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون الذي تواجد في المحاضرة، بمناسبة التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية، متمنياً لهم الفوز بمزيد من البطولات مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.