الأهلي وفاركو .. موعد مواجهة الأحمر المقبلة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فاركو في تمام السابعة من مساء يوم الجمعة ١٤ من شهر يونيو الجاري ، في لقاء مؤجل لحساب منافسات الدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عاد إلى التدريبات أمس الإثنين، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الأهلي عقب انتهاء منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتتويج باللقب الـ١٢ في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

واستأنف الفريق تدريباته مساء الأمس على ملعب التتش، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني، وجهازه المعاون.

وخاض لاعبو الأهلي فقرات بدنية، قبل تدريبات الكرة، فيما قاد ميشيل يانكون تدريبات الحراس، وذلك في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة.

ويغيب عن تدريبات الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون للمنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية لشهر يونيو.

وكان الجهاز الفني قد استغل فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من حالة الإجهاد، التي تعرض لها لاعبو الفريق بسبب توالي المباريات.