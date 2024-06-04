أسعار صرف اليورو الأوروبي خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 4 يونيو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

اليورو

سجَّلت أسعار اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري، 51.44 جنيه للشراء، 51.81 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو الأوروبي في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 51.54 جنيه للشراء، 51.90 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو الأوروبي 51.42 جنيه للشراء، 51.81 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو الأوروبي في المصرف المتحد، عند 51.20 جنيه للشراء، 51.81 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 50.96 جنيه للشراء، 51.15 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو الأوروبي في بنك مصر، سعر 51.44 جنيه للشراء، 51.82 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية

العملات الأوروبية والآسيوية

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي 51.44 للشراء، و 51.82 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 60.35 جنيه للشراء، 60.80 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 52.76 جنيه للشراء، 53.14 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 34.55 جنيه للشراء، و34.82 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 6.89 جنيه للشراء، و6.94 جنيه للبيع، والكرون السويدي 4.51 جنيه للشراء، 4.55 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 30.25 للشراء، 30.66 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 6.52 جنيه للشراء، 6.54 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية

العملات العربية

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 153.90 جنيه للشراء، 154.90 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 12.62 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 12.90 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 124.27 جنيه للشراء، 125.83 جنيه للبيع، فيما سجَّل الريال العماني، سعر 121.74 جنيه للشراء، 123.22 جنيه للبيع، بينما سجَّل سعر الريال القطري، عند سعر 12.04 جنيه للشراء، 13.02 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدينار الأردني، عند مستوى 66.27 جنيه للشراء، 66.94 للبيع.