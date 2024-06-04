فرصة استثمارية.. تفاصيل حجز أراضى الإسكان بالصعيد
أعلن جهاز تنمية مدينة ملوي الجديدة، عن طرح قطع أراضي استثمارية لشهر يونيو، عن طريق التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية، اعبتارًا من اليوم الثلاثاء، وحتى يوم 15/6/2024.
وقال المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، رئيس جهاز تنمية مدينة الفشن وملوي الجديدة، إن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لهذا الشهر بمساحات وانشطة مختلفة ومتنوعة بنظام التخصيص المباشر.
وأضاف “حجاجي”، أن المساحات تحت العجز والزيادة طبقاً للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب التخصيص بنظام التخصيص المباشر على الموقع الالكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية
تفاصيل قطع الأراضي المطروحة من جهاز مدينة ملوي الجديدة
- قطعة أرض بمركز الخدمات الاقليمية بنشاط (تجاري إداري) بمساحة (3652 م2) بسعر تقديري (2930 جنيه) للمتر المسطح، ومدة تنفيذ المشروع (3) سنوات تبدأ من تاريخ استلام الارض والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن (30%) من مساحة الأرض، ويسمح بدور أرضي + 3 ادوار متكررة (الأرضي والأول تجاري والثاني والثالث إداري) ، ويتم الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.
- قطعة أرض بمركز الخدمات الاقليمية بنشاط (نادي اجتماعي) بمساحة (30388 م2) بسعر تقديري (1515 جنيه) للمتر المسطح ، ومدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن 20% من مساحة الأرض ويسمح بدور بدروم + أرضي + 1 دور ، ويتم الالتزام باشتراطات الجهات المختصة والدفاع المدني.
- قطعة أرض بمركز الخدمات الاقليمية بنشاط (تعليمي) بمساحة (3542 م2) بسعر تقديري (2095 جنيه) للمتر المسطح، ومدة تنفيذ المشروع (5) سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الارض والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن 30% من المساحة المخصصة للخدمة والارتفاع المسموح به بدروم + دورأرضي + ثلاثة ادوار ، ويتم تقديم المستندات الابتدائية والتنفيذية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للابنية التعليمية ولا يسمح بعمل فصول دراسية ومعامل بالبدروم.