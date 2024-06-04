فرصة استثمارية.. تفاصيل حجز أراضى الإسكان بالصعيد

أعلن جهاز تنمية مدينة ملوي الجديدة، عن طرح قطع أراضي استثمارية لشهر يونيو، عن طريق التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية، اعبتارًا من اليوم الثلاثاء، وحتى يوم 15/6/2024.

وقال المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، رئيس جهاز تنمية مدينة الفشن وملوي الجديدة، إن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لهذا الشهر بمساحات وانشطة مختلفة ومتنوعة بنظام التخصيص المباشر.

وأضاف “حجاجي”، أن المساحات تحت العجز والزيادة طبقاً للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب التخصيص بنظام التخصيص المباشر على الموقع الالكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية

تفاصيل قطع الأراضي المطروحة من جهاز مدينة ملوي الجديدة