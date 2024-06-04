إحالة المتهمتين بخطف طفل وقتله لطلب فدية من أسرته للمفتي بقليوب

إحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، إحالة المتهمتين بخطف طفل وقتله لطلب فدية من أسرته بدائرة مركز شرطة قليوب، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة اليوم الأول من دور يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 21378 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3532 السنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمتين "إسراء م أ أ"، 22 سنة، طالبة، مقيمة طنان مركز قليوب القليوبية، وصديقتها "شروق خ س ع"، 24 سنة، ربة منزل مقيمة طنان مركز قليوب، القليوبية لأنهن في يوم 21 / 8 / 2023، قتلا عمدا مع سبق الإصرار محمد إسماعيل عواد - الطفل البالغ من العمر 8 سنوات - بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وبباعث التستر على جريمة خطفه وأعدتا لهذا الغرض جوهر يسبب الموت "عقار الكلوزياكس" ولم يردعهما ضعف قوته وقلة حيلته أو صلة قرابته بالمتهمة الأولى.

وأضاف أمر الإحالة، أنه نفاذًا لاتفاقهما استدرجاه تحايلًا إلى مسكن الثانية وسقياه جرعة من العقار المخدر أفقدته الوعي وأمعنا في إعطائه جرعات من ذات العقار المخدر قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

المشدد 7 سنوات لـ مندوب مبيعات لاتهامه بقتل شخص في القليوبية

وفي واقعة اخري ، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لمندوب مبيعات لاتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين"، وذلك إثر مشادة كلامية بينهم، بدائرة مركز شرطة قليوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18111 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3530 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ربيع م ع"، 43 سنة، مندوب مبيعات - مقيم أرض الحافي، منطي مركز قليوب، لأنه في يوم 22 / 10 / 2022، بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، قتل المجني عليه "فرحات عثمان محمد" - بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحًا أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت بصدره قاصدًا إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.