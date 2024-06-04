جولة مرورية لرئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات

قام المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بجولة مرورية، تفقد خلالها عددا من المشروعات والأعمال الجارية بالمدينة.

تفقد "النجار"، مشروع جنة للإسكان الفاخر، مشروع سكن كل المصريين محور الإسكان المتوسط ومحور الإسكان فوق المتوسط، الفاصل الصناعي والحي الخامس؛ لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر على الإدارات المختصة بضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للمشروعات بزيادة معدلات الإنجاز، وتكثيف العمالة، والالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية، وكذا مراعاة معايير الجودة، والصحة والسلامة المهنية، وسرعة الانتهاء من تسليم الأعمال في موعدها.