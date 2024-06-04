2 يوليو .. محاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل شخص بآلة حادة في قليوب

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل ، محاكمة شقيقين لاتهامهم بقتل شخص إثر مشادة كلامية بينهما تحولت لمشاجرة قام خلالها أحدهم بتقييد المجني عليه وقام الآخر بطعنه بسلاح أبيض "ساطور" بفخذه، بدائرة مركز شرطة قليوب لسماع مرافعة الدفاع.

2 يوليو .. محاكمة شقيقين لاتهامهم بقتل شخص بـ"ساطور "في قليوب

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 15630 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3899 السنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "نادر ص إ"، 42 سنة، محام، وشقيقه "نزار ص إ"، 19 سنة، محام، مقيمان قرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب، لأنهما في يوم 7 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمد مسعد ذكي، بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم قيد الأول المجني عليه لشل مقاومته فأشهر الثاني سلاح أبيض - ساطور - وسدد للمجني عليه طعنتين استقرتا بفخذه الأيسر قاصدان إزهاق روحه فأحدثا اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا سلاح أبيض وأداة مما تستخدم في التعدي على الاشخاص ساطور، جنزير بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لمندوب مبيعات لاتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين"، وذلك إثر مشادة كلامية بينهم، بدائرة مركز شرطة قليوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18111 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3530 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ربيع م ع"، 43 سنة، مندوب مبيعات - مقيم أرض الحافي، منطي مركز قليوب، لأنه في يوم 22 / 10 / 2022، بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، قتل المجني عليه "فرحات عثمان محمد" - بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحًا أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت بصدره قاصدًا إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.