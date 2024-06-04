تجارى وإداري وسكني.. جهاز مدينة العبور يطرح 3 قطع أراضي للتخصيص المباشر

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح قطع أراضي بنظام التخصيص المباشر لشهر ٦/ ٢٠٢٤، عن طريق التقديم بالموقع الاليكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، واستكمال باقي الاجراءات بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية حتى يوم ٢٠٢٤/٦/١٥.

وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لهذا الشهر عدد (٣) قطع بمساحات مختلفة أقل من ٥ فدان، بنظام التخصيص المباشر بأنشطة متنوعة (تجارى، إداري، سكنى).

وأضاف "رشاد"، أن المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب إجراءات التخصيص بنظام التخصيص المباشر على الموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك طبقا للاشتراطات والتفاصيل المذكورة بكروت التوصيف المرفقة.

تفاصيل الأراضي المطروحة من جهاز مدينة العبور:

وفيما يلي ننشر تفاصيل قطع الأراضي المطروحة، من قبل جهاز تنمية مدينة العبور: