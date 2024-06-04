تجارى وإداري وسكني.. جهاز مدينة العبور يطرح 3 قطع أراضي للتخصيص المباشر
أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح قطع أراضي بنظام التخصيص المباشر لشهر ٦/ ٢٠٢٤، عن طريق التقديم بالموقع الاليكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، واستكمال باقي الاجراءات بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية حتى يوم ٢٠٢٤/٦/١٥.
وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لهذا الشهر عدد (٣) قطع بمساحات مختلفة أقل من ٥ فدان، بنظام التخصيص المباشر بأنشطة متنوعة (تجارى، إداري، سكنى).
وأضاف "رشاد"، أن المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب إجراءات التخصيص بنظام التخصيص المباشر على الموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك طبقا للاشتراطات والتفاصيل المذكورة بكروت التوصيف المرفقة.
تفاصيل الأراضي المطروحة من جهاز مدينة العبور:
وفيما يلي ننشر تفاصيل قطع الأراضي المطروحة، من قبل جهاز تنمية مدينة العبور:
- قطعة أرض رقم (٣٣) بلوك (١٧٠٠٥) الاسكان العائلي بالحي الثاني بمساحة (١٠٥٣ متر مربع) بنشاط تجاري، بسعر تقديري ( ٢٥٤١٠ جنيه) للمتر ، ومدة تنفيذ المشروع (٣) سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن (٤٠%) من إجمالي مساحة الأرض، وطبقا لاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بارتفاعات (بدروم +أرضي+٢ ادوار متكرر) مع الالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة، والردود الامامي (٥م)، والجانبي والخلفي (٤م).
- قطعة أرض رقم (٢٠) بلوك (٣٨٠٠٠) بمركز الحي الثاني بمساحة (٥٤٩ متر مربع) بنشاط (تجاري،إداري، سكني) بسعر تقديري( ١٨١٦٠ جنيه) للمتر ، ومدة تنفيذ المشروع(٣) سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن (٣٠%) من اجمالي مساحة الأرض، وطبقا لاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بارتفاعات (بدروم +أرضي+٣ ادوار متكرر مع العلم بوجود قيود ارتفاع ١٢م) ، والردود الامامي (٥م)، والجانبي والخلفي (٤م).
- قطعة أرض رقم (٦) بلوك (٢٥٠٣٦) بالحي الترفيهي بمساحة (٢٢١٨ متر مربع) بنشاط (تجاري، إداري، سكني) بسعر تقديري ( ١٧١٢٠ جنيه) للمتر ، ومدة تنفيذ المشروع (٣) سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن (٣٠%) من اجمالي مساحة الأرض، وطبقا لاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بارتفاعات (بدروم +أرضي+٣ ادوار متكررة) ، والردود الامامي (٥م)، والجانبي والخلفي (٤م).