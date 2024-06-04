جلسة تشاورية لمناقشة إنشاء مشروع المركز المتكامل لتصنيع النباتات الطبية والعطرية بسمسطا

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بمحافظة بني سويف، برئاسة نشأت معبد رئيس المدينة، جلسة تشاورية لمناقشة مجالات عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية، والتنمية المحلية المتكاملة، بالتركيز على محافظات الصعيد، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممول من الاتحاد الأوروبي.

وشهدت الجلسة حضور وفد من وزارة التنمية المحلية ضم الدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل، محمد العقاد، المنسق الميداني، المهندسة شيماء شرف، مسؤولة الدعم الفني، الدكتور محمد الفيومي، مدير المشروع من المكتب الهندسي، الدكتور أحمد سامي استشاري التصميم المعماري من المكتب الهندسي"

ومن محافظة بني سوبف كل من : المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية، والمهندس رامي رجب، مسؤول التخطيط، والدكتورة أسماء سامي، مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، إلى جانب المعنيين من الزراعة والمياه والكهرباء بالمركز وبعض المزارعين وأصحاب المصانع.

وخلال الجلسة تم استعراض التصميم المعماري لمشروع إنشاء المركز المتكامل لخدمات تصنيع النباتات الطبية والعطرية ووحدة المعالجة النموذجية بالظهير الصحراوي الغربي نطاق قرية سمسطا الجديدة،حيث تناول النقاش تصميم المشروع فيما يتعلق بالتجهيز والغربلة والتجفيف، واقتُراح إنشاء وحدة ميزان بيسكول،بجانب التأكيد على أهمية مراجعة المساحة البنائية وفقًا للاحتياجات الحديثة التي تم تحديدها خلال جلسة التشاور.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة إنشاء وحدات التعقيم والإنتاج بما يتناسب مع المعايير العالمية،حيث تم التأكيد على ضرورة استرشاد المشروع بالنماذج المثيلة لإنشاء هذه الوحدات بشكل مثالي.

وعقب الجلسة، تقرر إعداد تقرير مفصل بما تم تداوله خلال النقاش، بما في ذلك التعديلات المقترحة على التصميم، للعرض على اللجنة المشكلة لتيسير أعمال المشروع تمهيدا لرفعها للسيد الدكتور المحافظ للموافقة على التصميم النهائي، ما يضمن تطابق المشروع مع احتياجات السوق والمتطلبات البيئية والفنية.