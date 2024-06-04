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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الزمالك السابق : من الصعب الاعتماد على عمر كمال أمام بوركينا فاسو

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، عن مباراة منتخب مصر المرتقبة ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

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وقال فاروق جعفر خلال تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء  "مباراة بوركينا فاسو صعبة ولا بديل فيها إلا الفوز، والمنتخب قادر على الفوز فيها".

وتابع: "أعتقد أن مباراة بوركينا فاسو، تحتاج إلى الخبرة في مركز حراسة المرمى من جانبنا".

وأتم: "أرى أنه من الصعوبة أن يشارك عمر كمال أساسيا أمام بوركينا فاسو بسبب تأخر انضمامه لمعسكر المنتخب".

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