الدقهلية توقع عقد لتحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بتوقيع عقد لتحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من الوحدات السكنية وغيرها .

جاء ذلك بحضور رمضان محرز نائب رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ورئيس القطاع التجاري ، والمهندس فتوح علام وكيل وزارة الكهرباء لقطاع شمال الدقهليه ، والمهندس حامد عبدالخالق وكيل وزارة الكهرباء لقطاع جنوب الدقهليه ، والدكتور محمد حسين رئيس القطاع القانوني لشركة شمال الدلتا ، والأستاذة فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة ، و بدر السيد مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة .

وأكد محافظ الدقهلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه ببناء الإنسان المصري من خلال توفير بيئة نظيفة وأمنة والحفاظ على البيئة من الملوثات بكافة أنواعها، لافتاً إلى أن الهدف من توقيع البروتوكول هو تحصيل رسوم النظافة من جميع الوحدات السكنية والتجارية وغيرها بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة علي فواتير الكهرباء.

وأشار إلى أن الهدف من تحصيل رسوم النظافة هو تقديم خدمة متكاملة للمواطنين من خلال الجمع المنزلي ونظافة الشوارع والميادين من خلال شركات متخصصة في النظافة، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزة تعمل علي تقديم كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والمواطن عليه دور واجب الإلتزام به .

ولفت إلى أن قرار تحديد رسوم الخدمات المتكاملة جاء استكمالاً لملف المخلفات الصلبة من خلال نقل كافة المقالب التاريخية وتطوير مصانع التدوير للحفاظ علي البيئة، مشيداً بدور رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء علي تعاونه الكامل مع المحافظة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.