قسم جراحة العظام بطب الأزهر ينظم لقاءً علميًّا موسعًا

بالتعاون مع الجمعية المصرية يتناول الجديد في مجال جراحات العظام..

شهد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين بالقاهرة، والدكتور لبيب يسري، رئيس قسم جراحة العظام، فعاليات اللقاء العلمي لقسم جراحة العظام الذي يقام بتنظيم الدكتور أحمد عكر والدكتور سامح الغندور وبالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة العظام.

وفي بداية اللقاء أشاد الدكتور أحمد خليف، أستاذ جراحة العظام بكلية طب القصر العيني رئيس الجمعية المصرية لجراحة العظام، بعطاء الأزهر الشريف جامعًا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

وأكد رئيس الجمعية المصرية لجراحة العظام أن عطاء الأزهر الشريف ممتد عبر القرون، وأن جهوده متميزة في خدمة البشرية.

وأشاد اللواء طبيب هشام العشري، أستاذ جراحة العظام بالأكاديمية الطبية العسكرية سكرتير الجمعية المصرية لجراحة العظام، بجهود قسم جراحة العظام بكلية طب بنين بالقاهرة، مؤكدًا أنه يعد من الأقسام المتميزة؛ لما يقوم عليه من مؤتمرات علمية ولقاءات دورية تسهم في تدريب وتأهيل شباب الأطباء على كل ما هو جديد وحديث في مجال جراحات العظام الدقيقة، بجانب تبادل الخبرات.

وحث العشري شباب الأطباء على المشاركة في جميع المؤتمرات واللقاءات العلمية التي تنظمها الجمعية المصرية لجراحة العظام.

التعاون مع الجمعية المصرية لجراحة العظام

ورحب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالحضور جميعًا، مؤكدًا حرص جامعة الأزهر على الانفتاح والتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة العظام تلك الجمعية العريقة التي تأسست عام 1948م.

وثمن صديق جهود الجمعية العلمية على مدار 76 عامًا من الجهود المبذولة في سبيل مد يد العون إلى أطباء العظام سواء داخل الوطن وخارجه، وثقل خبراتهم من خلال تنظيم عديد من المؤتمرات واللقاءات العلمية التي تسهم بشكل كبير في التعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات في مجال جراحات العظام الدقيقة.

واستعرض صديق جهود الأزهر الشريف جامعًا وجامعة مشيرًا إلى أن التعليم الأزهري قبل الجامعي يتضمن 13 ألف معهد أزهري و3 ملايين طالب، بجانب كليات جامعة الأزهر والبالغ عددها 93 كلية و18 معهدًا.

وعبر الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، عن فخره بالانتماء إلى جامعة الأزهر؛ تلك القلعة العلمية المتميزة على مستوى العالم، وأعلن أبو الغيط حرص كلية الطب على التعاون مع جميع المؤسسات الوطنية بهدف تحقيق الغاية المرجوة من تعليم طبي متميز وخدمة طبية فائقة مما يعود بالإيجاب على الوطن والمواطن، لافتًا إلى أن كلية طب البنين بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأيضًا كانت سباقة في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد.

وأكد الدكتور لبيب يسري، أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية طب البنين بالقاهرة، على حرص إدارة جامعة الأزهر دائمًا على دعم قطاع المستشفيات الجامعية؛ كونها قطاع خدمي في المقام الأول يعمل على راحة المريض في أي مكان داخل جمهورية مصر العربية، وأوضح أن هذا اللقاء العلمي جاء في إطار رؤية القسم بضرورة العمل على صقل مهارات شباب الأطباء والعمل على تبادل الخبرات.

وفي ختام اللقاء العلمي حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.