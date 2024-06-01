مصير صادم ينتظر الفنان عباس ابو الحسن بعد وفاة ضحيته.. "تفاصيل" عقوبته بالقانون

حادث الفنان عباس ابو الحسن لازال يشغل حديث الجمهور، خاصًة بعد وفاة إحدى ضحاياه متأثرة بجراحها جراء دهسه لها بسيارته بالقرب من مول أركان بمدينة الشيخ زايد،حيث تحول الأمر من قضية الإصابة الخطأ ومتهم ينتظر تحسن الحالة الصحية لسيدتين، إلى قضية القتل الخطأ، مما دفع البعض للتساؤل عن مصير أبو الحسن والعقوبة التي ينتظرها في الوقت الحالي.

ما هي العقوبة التي ينتظرها عباس ابو الحسن بعد وفاة ضحيته؟

وبحسب للقانون، قد يواجه عباس ابو الحسن تهمة القتل الخطأ أمام جهات التحقيق، ووفقًا لنص المادة 238 من قانون العقوبات: "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشيء عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه".

عباس ابو الحسن

كما إنه طبقا لنص المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة كل من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذاءه اذا كان ذلك ناتجًا عن إهماله أو رعونته، وتزيد العقوبة إلى سنتين اذا نتج عن الحادث أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان الفاعل متعاطي للمواد المخدرة أو الكحوليات، وتغلظ العقوبة إلى الحبس مدة خمس سنوات إذا كان المجني عليهم ثلاث أشخاص أو أكثر.

وإذا ثبت من خلال المعاينة والتحقيقات، أن الخطأ راجع الي المجني عليهم وانتفاء جانب الخطأ والإهمال في حق الفاعل بيحكم ببراءة المتهم.

ضحية حادث الفنان عباس ابو الحسن

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد ألقت القبض على الفنان عباس ابو الحسن، بتهمة تسببه في إصابة سيدتين عقب دهسهما أسفل عجلات سيارته في منطقة الشيخ زايد، حيث تلقت قوات الأمن إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بوقوع حادث مروري ووقوع مصابين بمنطقة الشيخ زايد.

وبعد الفحص والتحريات، تبين من المعاينة أن السيارة ملك الفنان عباس أبو الحسن، وأنه اصطدم بسيدتين أثناء عبورهما الطريق في مدينة الشيخ زايد، مما تسبب في إصابتهما بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما للمستشفى على الفور، لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الفنان عباس أبو الحسن.

عباس ابو الحسن

وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهما حول الواقعة، قبل أن تفارق أحد الضحايا حياتها متأثرة بجراحها.

وأدلى الفنان عباس أبو الحسن بأقواله مشيرًا إلى انه كان يسير بسيارته على طريق المحور المركزي في الشيخ زايد وفوجئ بوجود سيدتين أمامه على الطريق وقام بالاصطدام بهما.

عباس ابو الحسن

وأضاف أبو الحسن: “كنت سايق عربيتي على المحور المركزي في الشيخ زايد أمام مول شهير وفجأة حاولت تفادي سيارة على اليسار فوجئت بسيدتين ظهرا فجأة أمامي وملحقتش أفاديهم وخبطتهم بالعربية، نزلت من العربية وحاولت اساعدهم وأطلب لهم الإسعاف وساعتها جالي إصابة في رجلي اليمين".

عباس ابو الحسن

تفاصيل الحالة الصحية لعباس أبو الحسن بعد دهسه سيدتين في الشيخ زايد

وسرعان ما تم نقل الفنان عباس أبو الحسن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء رنين مغناطيسي، حيث كشف محاميه الخاص إنه أصيب بقطع في وتر أكيلس القدم اليمنى، أما السيدتين ضحايا الحادث فالأولى مصابة بارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة وتعاني من حالة حرجة، أما الثانية مصابة في الرأس وبعض الكسور وفي حالة حرجة ايضا.