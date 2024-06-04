عاصفة تضرب مقاطعة ساحلية في جنوب أفريقيا وسقوط ضحايا

قال مسؤولون محليون في جنوب أفريقيا، إن عاصفة ضربت إقليم كوازولو ناتال الساحلي في جنوب أفريقيا مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وخلف وراءه دمارًا، وذلك أمس الاثنين.

وأظهرت لقطات التقطتها طائرة بدون طيار اليوم الثلاثاء في بلدة تونغات بجنوب أفريقيا، السكان وهم يبحثون بين الحطام المتناثر حول منازلهم المتضررة، في محاولة لإنقاذ ما تبقى من ممتلكاتهم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس وزراء كوازولو ناتال نوموسا دوبي نكوبي قوله إن عدد القتلى قد يرتفع مقارنة بعدد 11 قتيلا حتى الآن.. بحسب رويترز.

وقام تريفور فريمانتل، الذي كان يقود سيارته في المنطقة، بتصوير سحب داكنة تحوم فوق ضاحية لا ميرسي بالقرب من ديربان، وقال لرويترز "لقد بدا الأمر حقا وكأنه شيء تراه في فيلم، وبعد مرورها لاحظت وجود مركبات قد ضربها الحطام وشاحنة انقلبت على جانبها".

عاصفة جنوب أفريقيا

كما قال متحدث باسم بلدية نيلسون مانديلا باي، في محافظة الكيب الشرقية، لوكالة فرانس برس، إن “حصيلة القتلى هي حالياً سبعة أشخاص” في نطاق هذه البلدية حيث تركزت الفيضانات.

وأشار إلى أنه تمّ إجلاء أكثر من ألفي شخص من نيلسون مانديلا باي، لا سيما من منازل مؤقتة في الأحياء الفقيرة، بينما أطلقت السلطات نداءً لجمع التبرعات من الملابس والمواد الغذائية والبطانيات.

وقرب مدينة دوربان الساحلية في محافظة كازولو-ناتال، أفادت الحكومة المحلية بأن “خمسة أشخاص للأسف فُقدوا، ضمن نطاق إيكويتيني مترو التي كانت الأكثر تضرّراً، بينما يتلقى العشرات العلاج من إصاباتهم في منشآت الرعاية الصحية”.