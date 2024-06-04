اتفاقية تعاون بين المعهد القومى للاتصالات ومجموعة المعاهد الكندية

وقعت اتفاقية تعاون بين المعهد القومي للاتصالات (NTI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبين مجموعة المعاهد الكندية (CIC) فى مجالات الابحاث والاشراف العلمي وتدريب الطلاب والخريجين .



تم توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور أحمد خطاب - مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتور ممدوح محمد القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة المعاهد الكندية ولفيف من القيادات بالجهتين.

نص الاتفاقية مع المعاهد الكندية

تنص الاتفاقية علي التعاون في مجال التدريب العلمي الميداني لطلاب وخريجي مجموعة المعاهد الكندية من خلال إعداد حزمة من البرامج التدريبية للطلاب يتم تصميمها خصيصا على ايدي مجموعة من المتخصصين بالمجال لتلبية احتياجات الكليات والاقسام العلمية بالمعاهد لسد احتياجات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتؤهل للحصول على الشهادات الدولية في المجالات المختلفة منها الأنظمة المدمجة وانترنت الأشياء، الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، تكنولوجيا اتصالات المحمول، الألياف الضوئية، تصميم المواقع، تصميم الجرافيكس، تطوير المسار المهني، أساسيات العمل الحر وغيرها من الموضوعات التي سيتم الاتفاق عليها.

كما يشمل التعاون في مجالات الأبحاث العلمية المشتركة والإشراف على مشاريع تخرج الطلاب , عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في مختلف المجالات ذات الصلة ما يستجد بين الطرفين من أوجه التعاون .

والمعهد القومى للاتصالات مؤسسه رائدة فى مصر فى مجال التدريب والخدمات الاستشاريه فى مصر والشرق الاوسط على مدار اربعين عاما فى المجالات التخصصيه كمعهد علمى متخصص وبيت خبره معتمده على المستوى الاقليمى والدولى بالاضافه لامتلاكه قاعده علميه كبيره من الابحاث والدراسات المحليه والعالمية.

وتأتى هذه الاتفاقيه تماشيا مع رؤيه مصر 2030 وتحويل مصر الى مركز اقليمى للمواهب فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تقدم المعاهد الكندية هذه المنحه الجزئيه لطلابها وخريجيها فى ضوء سعيها الدائم لتوفير احدث فرص التدريب لطلابها فى جميع المجالات، إلى جانب توفير تدريب صيفي ورحلات ميدانية في كبري الشركات لمنح الطلاب الخبرة في مجال العمل.على المستوى المحلى والدولى بالإضافة لتقديمها شهادات البكالوريوس المعتمدة من مصر وكندا حيث أن الـCIC هي أول كيان مصري يقدم شهادة كندية معتمدة من جامعة كيب بريتون الكندية بالإضافة إلى شهادة مصرية معتمدة من وزارة التعليم العالي وهيئة الجودة المصرية.