مصر للطيران تتسلم جائزة السياحة الدبلوماسية بالهند

تسلم مكتب مصرللطيران بنيودلهي بالهند جائزة السياحة الدبلوماسية لعام ٢٠٢٤ بإختيار جمهورية مصر العربية كأفضل مقصد تاريخي تراثي بالعالم ، و قام عمرو علي مدير مكتب دلهي باستلام الجائزة بالإنابة عن سعادة السفير المصري و ذلك في حفل كبير نظمته The Embassy Magazine

" Travel Jingles "

بحضور لفيف من مسؤولي هيئة تنشيط السياحة الهندية و العديد من رؤساء البعثات الدبلوماسية بالهند و ممثلي الصحافة و الإعلام .

و تعد هذه الجائزة تأكيدًا من الجانب الهندي على مكانة مصر و تاريخها و حضارتها العظيمة ، وتسعى مصرللطيران إلى تنشيط الحركة السياحية الجوية من الهند إلي مصر من خلال تشغيل رحلات من القاهرة إلى كل من دلهي و مومباي، فضلاً عن تقديم برامج سياحية شاملة متنوعه لعملائها و تنفيذها مع قطاع السياحة " الكرنك " بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

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