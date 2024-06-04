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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تتسلم جائزة السياحة الدبلوماسية بالهند

جائزة السياحة الدبلوماسية
جائزة السياحة الدبلوماسية لعام ٢٠٢٤

تسلم مكتب مصرللطيران بنيودلهي  بالهند جائزة السياحة الدبلوماسية لعام ٢٠٢٤ بإختيار جمهورية مصر العربية كأفضل مقصد تاريخي تراثي بالعالم ، و قام عمرو علي مدير مكتب دلهي باستلام الجائزة بالإنابة عن سعادة السفير المصري و ذلك في حفل كبير نظمته The Embassy Magazine
" Travel Jingles "
بحضور لفيف من مسؤولي هيئة تنشيط السياحة الهندية و العديد من رؤساء البعثات الدبلوماسية بالهند و ممثلي الصحافة و الإعلام .

و تعد هذه الجائزة تأكيدًا من الجانب الهندي على مكانة مصر و تاريخها و حضارتها العظيمة ، وتسعى مصرللطيران إلى تنشيط الحركة السياحية الجوية من الهند إلي مصر من خلال تشغيل رحلات من القاهرة إلى كل من دلهي و مومباي، فضلاً عن تقديم برامج سياحية شاملة متنوعه لعملائها و تنفيذها مع قطاع السياحة " الكرنك " بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

 

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