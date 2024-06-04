القس بيشوي يعقد اجتماع دراسة الكتاب المقدس.. الليلة

يعقد القس بيشوي القمص بيشوي، اليوم الثلاثاء، اجتماع "دراسة الكتاب المقدس" بمقر كنيسة القديس بولس في مدينة العبور بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

من المقرر أن يستكمل الاجتماع دراسة سفر عاموس بالإضافة إلى إقامة عدة فقرات روحية ومسابقات وجوائز للمشاركين من أبناء الكنيسة.

ياتي اللقاء بالتزامن مع الأسبوع الخامس من فترة الخميسن التي تشهد اقامة الطقوس الخاصة وتعرف بـ" الفريحية" ولا يوجد صوم ولا مطانيات خلال هذه الأيام، ومن المقرر أن ينتهي القداس الأول في تمام الساعة الثامنة صباحًا.

الخمسين المقدسة في الكنائس القبطية

تتزامن مع الفعاليات فترة روحية تعيشها الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، بمناسبة ذكرى قيامة السيد المسيح تعرف بـ"الخمسين المقدسة"، وهى الأيام المنحصرة بين عيد الفصح المجيد وعيد العنصرة المقرر اقامته 23 يونيو المقبل، وتُعد رحلة ممتدة للفرحة المسيحية التي شهدت العديد من الأحداث الخالدة في وجدان الأقباط.

وتحتفل كل اسبوع من الخمسين بذكرى خاصة وتحمل كل منها اسم خاص مثل " أحد توما ،ثم أحد خبز الحياة الأبدية، أحد الماء الحي، "، وتعد هذه الفترة لا يوجد صوم ولا مطانيات، وتقيم الكنيسة في هذه الفترة احتفالات واعلان الفرحه الروحية وتعلو الألحان الفريحية، وتعليق الستائر البيضاء، كما تسود الورود التي تتزين بها الساحات داخلها كثيرًا ما تشهد اقامة الأفراح وتمتلأ الأجواء بالبهجة والزغاريد.

وفي كلمته احتفالية عيد القيامة أشار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى فترة الخمسين المقدسة التي تبدأ بعيد الفصح وتعتبر كل اسبوع فيها هو احتفال بـ "أحد القيامة"، قائلًا :"كأننا نحتفل بيوم أحد طويل".

وتُعد "الخمسين" فترة روحية بالكنيسة القبطية وهى عبارة عن ٤٠ يومًا قبل ذكرى صعود المسيح، ١٠ أيام بعد الصعود وهى الفترة التي شهدت في إتمامها حلول الروح القدس على التلاميذ، وأما عن كلمة "الخماسين" تعني في معجم اللغة العربية هي إسم رياح مصرية حارة جافة متربة أي هي أسم رياح مصرية مصحوبة بحرارة جافة ومصحوبة بأتربة ، لذلك تكتب الخمسين في الكنيسة نسبةً لهذه الذكرى المجيدة.

تستمر فترة احتفالات القيامة بعدما أقيمت صلوات القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية والتي جاءت في ذكرى قيامة المسيح من بين الأموات مرورًا بعدة لحظات فارقه في الإنسانية والتاريخ المسيحي.