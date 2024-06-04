إدعاء بالمرض أم أعراض انسحاب .. نقل الفنان أحمد جلال عبد القوي للمستشفى (تفاصيل)

تعرض الفنان أحمد جلال عبد القوي لوعكة صحية داخل محبسه نقل أثرها إلى مستشفى العجوزة، وحضر تحت حراسة مشددة صباح يوم أمس الاثنين بعد شعوره بضيق في التنفس وأعراض مرضية أخرى وأجرى له الأطباء عدد من التحاليل والإشاعات والتي جاءت جميعا سليمة تماما ورجح أن تكون هذه الأعراض نتيجة انسحاب الإدمان.

وينفذ عبد القوي حاليًا الحكم الصادر عليه من محكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر بالسجن سنة مع الشغل بعد وغرامة 10 آلاف وذلك لإحرازه جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

وجاء في أمر الإحالة أن أحمد محمد عبدالقوي، في 8 مايو 2023 بدائرة قسم العجوزة في الجيزة، أحرز جوهر مخدر الأفيون والأمفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي، وأحرز عقارًا يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة البنزوديازيين بقصد التعاطي.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بمقارنة النتائج تبين أن البصمة الوراثية المستخلصة من التلوثات الدموية بحقنة بدون سن "سرنجة بلاستيكية" تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من العينة المسحوبة من المتهم.

آخر حوار لأحمد جلال عبد القوي قبل القبض عليه

استضافت الإعلامية ياسمين عز، الفنان أحمد جلال عبدالقوي، خلال برنامجها كلام الناس عبر قناة mbc مصر قبل القبض عليه، وكشف حينهما سبب ابتعاد خطيبته عنه.

وقال أحمد جلال عبدالقوي عن سبب فسخ خطوبته: "الستات إيمانهم ضعيف، وخطيبتي سابتني بسبب الإدمان، كما أن الست دائمًا في احتياج مما يجعلها وصولية، والحب والزواج سيستمران إذا كان الله بينهما مثل علاقة والدي ووالدتي"، لافتًا إلى أنه غير مستعد للزواج، ولا يحب خوض هذه التجربة حاليًا.

من هو أحمد جلال عبد القوي

ممثل مصري، ولد في مدينة القاهرة في عام 1984، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، ومثل في العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها، "حضرة المتهم أبي، وحديث الصباح والمساء، والليل وآخره، ودكتور أمراض نسا".

كان آخر الأعمال التي شارك بها أحمد جلال مسلسل "حضرة المتهم أبي"، بطولة الفنان الراحل نور الشريف، وتدور قصة المسلسل حول «عبدالحميد درازــ نور الشريف»، مدرس اللغة العربية في مدرسة ثانوي، والذي يحظى بحب الطلبة والطالبات بالمدرسة، وتتـطور الأحداث عندمـا يتعرض ابنـه لاعـتداء من بعض الشبـاب المنحل في النـادي، ويتدخل أهل الشباب ﻹجبار عبدالحميد وابنه على التنازل عن المحضر، لتتصاعد الأحداث.