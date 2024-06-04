أنشطة روحية في كنيسة القديس بولا بحدائق القبة غدًا

تشهد كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا "أول السواح" التابعة للأقباط الأرثوذكس، غدًا الأربعاء، فعاليات الاسبوع الخامس من الخمسين وسط حضور كبير من أبناء وأحبار كهنة القطاع، ذلك بمقرها في منطقة حدائق القبة بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

يتخلل اللقاء إقامة الطقوس القبطية الأرثوذكسية خلال فترة الخميسن، بما فيهم "الطقس الفريحي" ومن المعروف في هذه الأيام لا يوجد بها صوم ولا مطانيات، ومن المقرر أن تنتهي المراسم في الثامنة صباحًا.

الخمسين المقدسة في الكنائس القبطية

تتزامن مع الفعاليات فترة روحية تعيشها الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، بمناسبة ذكرى قيامة السيد المسيح تعرف بـ"الخمسين المقدسة"، وهى الأيام المنحصرة بين عيد الفصح المجيد وعيد العنصرة المقرر إقامته 23 يونيو المقبل، وتُعد رحلة ممتدة للفرحة المسيحية التي شهدت العديد من الأحداث الخالدة في وجدان الأقباط.

تشهد الكنائس خلال الخمسين قصص واحداث خاصة مقسمة كل يوم أحد وتحمل ذكرى خاصة واسم خاص مثل " أحد توما ،ثم أحد خبز الحياة الأبدية، أحد الماء الحي، "، وتعد هذه الفترة لا يوجد صوم ولا مطانيات، وتقيم الكنيسة في هذه الفترة احتفالات واعلان الفرحه الروحية وتعلو الألحان الفريحية، وتعليق الستائر البيضاء، كما تسود الورود التي تتزين بها الساحات داخلها كثيرًا ما تشهد اقامة الأفراح وتمتلأ الأجواء بالبهجة والزغاريد.

وفي كلمته احتفالية عيد القيامة أشار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى فترة الخمسين المقدسة التي تبدأ بعيد الفصح وتعتبر كل اسبوع فيها هو احتفال بـ"أحد القيامة"، قائلًا :"كأننا نحتفل بيوم أحد طويل".

وتُعد "الخمسين" فترة روحية بالكنيسة القبطية وهى عبارة عن ٤٠ يومًا قبل ذكرى صعود المسيح، ١٠ أيام بعد الصعود وهى الفترة التي شهدت في إتمامها حلول الروح القدس علي التلاميذ، وأما عن كلمة "الخماسين" تعني في معجم اللغة العربية هي إسم رياح مصرية حارة جافة متربة أي هي اسم رياح مصرية مصحوبة بحرارة جافة ومصحوبة بأتربة ، لذلك تكتب الخمسين في الكنيسة نسبةً لهذه الذكرى المجيدة.