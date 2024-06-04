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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تامر عاشور| أسعار تذاكر حفل الإسكندرية وطريقة الحجز

تامر عاشور
تامر عاشور

يحيي الفنان تامر عاشور حفله الغنائي القادم في الإسكندرية، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام هناك، ويضم نخبة من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل تامر عاشور في الإسكندرية 2024

يقام الحفل في 4 يوليو داخل أحد النوادي الكبرى في الإسكندرية، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في الإسكندرية 2024

جاءت أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في الإسكندرية بـ 3 فئات: 
 

الأولى بقيمة 700 جنيه، والثانية بـ500، والثالثة والأخيرة 300 جنيه، وتم طرحها عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

 

 

 

سجلت أحدث أغاني تامر عاشور “هيجيلي موجوع”  أكثر من 100 مليون مشاهدة عبر قناة تامر عاشور الرسمية على يوتيوب، وتستقر في المركز السابع كأفضل فيديو موسيقي في مصر.

أغنية هيجيلي موجوع من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، وتقول كلماتها “هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين و غلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح .. بقت بيموت وانا بعيش”.

 

 

بجانب أغنية عديت، والتي حققت أكثر من 900 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان غريب، توزيع توما.

وتقول كلماتها “عديت... جنبى اتمنيت.. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه.. كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت استفتاحى يا غزال ع الأرض”.

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