ندوة دينية لشباب الشرقية عن «الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع»

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بالتعاون مع اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة، ظهر اليوم الثلاثاء، ندوة دينية بعنوان «فضائل العشر من ذى الحجة، والدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع».

وقال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إلى أن وقائع الندوة تم بثها بشكل مباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية،

وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، وذلك رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

ولفت إلى أن الشيخ كيلاني عبد الرحمن الكناني، عضو الجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة حاضر في الندوة، وقدمها أحمد عطية عبد الهادى سعد، عضو نادي القيادات الشبابية وإدارة التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وبإشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وذكر أن المُحاضر تحدث خلال الندوة عن: فضل ومنزلة وتعظيم العشر الأوائل من ذي الحجة والحث على اغتنامهما، لماذا العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الله، أفضل الأعمال والعبادات المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، أهم القيم والمبادئ التي اشتملت عليها خطبة الوداع، وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وحقوق الانسان في خطبة الوداع، الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع.



وفي سياق متصل، قامت إدارة أندية الفتاه والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن (دور المرأة في المجتمع) وذلك بمركز شباب أبو جبر التابع لإدارة شباب الإبراهيمية، وبمشاركة 50 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بالمركز.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الدكتور أحمد عبد الخالق المدرب المعتمد بتقديم الندوة، والذي أوضح فيها دور المرأة داخل المجتمع والاسرة وسوق العمل والسياسة والطب والعمل التطوعي؛ فللمرأة دور عظيم في كافة المجتمعات إذا ما تم توظيف دورها بشكل فعال، فهي حجر الاثاث في المجتمع سواء كان حضري أو ريفي أو صحراوي أو ساحلي أو قبلي، فالمرأة خلقت لتكون نواة الأسرة بجانب دورها كربة منزل ورائدة أعمال وطبيبة وفي مناصب سياسية رفيعة، وكذلك يبرز دورها بالعمل التطوعي.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، للوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية؛ لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ، وصولاً إلى الاستقلال المادي، ورفع مستوي المعيشة، بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها، وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.