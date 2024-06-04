تحرش يمساعدته.. كانييه ويست يواجه دعوى قضائية (تفاصيل)

رفعت مساعدة مغني الراب الأمريكي كانييه ويست السابقة "لورين بيسكيوتا"، دعوى قضائية ضده، بتهمة التحرش الجنسي، قبل ارتباطه بزوجته الحالية بيانكا سينسوري بينما كان يستعد لإطلاق خط أزياء Yeezy الخاص به، في شهر يوليو من 2021.

وتضمن الدعوة اتهامات لكانييه بخرق العقد، وبيئة العمل العدائية، عدا عن التحرش الجنسي ،وذلك وفقًا للوثائق التي قدّتها لورين للمحكمة، يوم أمس الاثنين الموافق 3 يونيو .

ونقل موقع TMZ الأمريكي أن لورين تزعم أن كانييه عرض عليها مبلغ مليون دولار مقابل الوظيفة، وكان الشرط الوحيد هو أن تكون متاحة له 24 ساعة في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع، وهو الأمر الذي قبلته.

وتدّعي بيسكيوتا أنها كانت تجني أيضًا مليون دولار إضافية من حسابها في أحد التطبيقات الشهيرة، حتى طلب منها مغني الراب أن تحذفه، مقابل أن يرفع أجرها لمليوني دولار سنوياً، وهو ما لم يقم بتوثيقه في الأوراق الرسمية بينهما.

وكشفت لورين أن كانييه بدأ مع مرور الوقت، بإرسال سلسلة من الرسائل النصية التي تتضمن محتوى بذيئًا لها، بما في ذلك تخيلاته الجنسية مع النساء، إضافة إلى صور ومقاطع فيديو جنسية.

من هو كانييه ويست

مغني هيب هوب ومصمم أزياء من شيكاغو، إلينوي. اكتسب ويست أهميته أولا كمنتج لRoc-A-Fella Records-A- ، وحصل على اعتراف لعمله على مغني الراب جاي زي في The Blueprint (2001)، فضلا عن اغنيتان سنغل للفنانين ذلك أليشيا كيز، وداكريس، وجانيت جاكسون.

هو واحد من أفضل وأهم منتجين الأغاني بالتاريخ تم تصنيفه من قبل Billboard برقم 3 من أفضل منتجين الأغاني بالتاريخ.

كانيي أيضاً من أهم كتاب الأغاني بالتاريخ تم تصنيفه من قبل Rolling Stone من أفضل 500 كتاب الأغاني بالتاريخ حيث صنفته بالمركز رقم 84.

ترعرع ويست في أسرة من الطبقة المتوسطة في شيكاغو إلينوي، وبدأ الراب في الصف الثالث، ودرس في الأكاديمية الدولية للفنون والتصميم والتكنولوجيا.

شركات التسجيل لم تأخذ ويست على محمل الجد في البداية، وعرض كمنتج، بعد أن وقع مع Roc-A-Fellaفي عام 2002، صدر له أول ألبوم The College Dropoutفي عام 2004 وحصل على اشادة في الصعيدين التجاري والنقدي، تلت Late Registration مستوحاة من الباروك في عام 2005، وGraduation في عام 2007. حول ويست الراب للغناء على 808s & Heartbreak 2008. بعد عدة تعاونات، أصدر ويست ألبومه السادس، Yeezus ، في عام 2013 .

يعتبر ويست واحد من أكثر الفنانين مبيعا وبين الفنانين الأكثر تتويجاً في الموسيقى، وقد فاز ويست بما مجموعه 22 جوائز جرامي، مما يجعل منه واحدا من أكثر الفنانين تتويجاً في كل العصور والفنان الأكثر تتويجاً من أي شخص بعمره، اختارت تايم أيضا ويست واحد من 100 شخص الأكثر نفوذا في العالم فضلا عن كونه مدرجاً في عدد من القوائم السنوية لمجلة فوربس.