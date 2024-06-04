رفع 2340 طن قمامة ومخلفات صلبة بجمصة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة منطقة 15 مايو بجمصه بمشاركة 13وحدة محلية لليوم الثالث علي التوالي، مشيرًا إلى أنه تم رفع 2300طن مخلفات صلبه و40 طن مخلفات بلديه و 100طن ناتج تقليم أشجار وحشائش وتم ايضا كسح 60متر مكعب مياه صرف صحي ببيارات تقسيم 15 مايو لتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.

وقال إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة، وأن الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطي بمنطقة 15 مايو بجمصه حيث تم زراعة 200 شجرة مثمرة بالحدائق العامة بالمدينة، وذلك عملا علي راحة المواطنين.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أن الحملة تم تنفيذها بالتنسيق مع اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة، ومع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن جمصه والمطرية والمنزلة والجمالية ومنية النصر وتمي الامديد وبني عبيد وبلقاس وشربين ونبروه والمنصوره واجا وميت غمر ودكرنس وبالتعاون مع المهندس خالد خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل ونواب رئيس مركز ومدينة جمصه حيث استمرت اعمال الحملة في يومها الثالث بهدف التخلص من كافه المخلفات الصلبه و الحشائش وتقليم الأشجار بمنطقه 15مايو كما تستهدف رفع كفاءه النظافه العامه بمصيف جمصه حتي الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة بالكامل وفي مدينة جمصه ايضا وقال انه تم استغلال كميات المخلفات الصلبة في اعمال ردم البرك والمستنقعات بمدينة 15 مايو ..

والجدير بالذكر أن هذه الحملات تم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية,