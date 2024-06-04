التحالف الوطني يشارك في برنامج "مودة" لتأهيل الشباب المقبل على الزواج بالفيوم

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، شارك نحو 50 شابا وفتاة من متطوعي مؤسسة الجارحي "ملهم" من مختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم في البرنامج التدريبي "مودة" لتأهيل الشباب المقبل على الزواج الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو وعلى مدار ثلاثة أيام تدريبية، وذلك بمقر الجمعية النسائية بالفيوم.

حاضر بالبرنامج نخبة من خبراء التنمية المجتمعية والبشرية ومدربين برنامج مودة.

ويستهدف البرنامج التدريبي الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل علي الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يساهم في خفض معدلات الطلاق. وركزت محاور البرنامج على توعية المشاركين بالتواصل الإيجابي، وفهم الاختلافات والتعامل معها، وتوزيع الأدوار بين الزوجين، ومهارات التربية الوالدية، والتعامل مع المشكلات، وتصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة بشأن تنظيم الأسرة، وأبعاد العنف الأسرى والاجتماعي ومشكلة التعاطي وتداعيتها علي الأسرة وأسـاليب إدارة المـوارد الاقتصاديـة داخل الأسرة، بالإضافة إلى التعريف بالحقوق والواجبات الشرعية للزوج والزوجة، والسن المناسب للزواج، وأسس الزواج الناجح، وفترة الخطوبة، والذمة المالية للمرأة.

شهدت فعاليات البرنامج التدريبي تسليم المشاركين شهادات إتمام التدريب بحضور وكيل مديرية التضامن بالفيوم. جدير بالذكر تعمل مؤسسة الجارحي تحت مظلة التحالف الوطني على تنمية قدرات متطوعيها الذين يتجاوز عددهم حاليا نحو 6 آلاف متطوع، يساهمون بفعالية في أنشطة المؤسسة والتحالف على مدار العام.