محافظ دمياط تشهد افتتاح 6 مدارس بفارسكور

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدد من مشروعات قطاعي مديرية التربية والتعليم، والشباب والرياضة بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك بحضورمحمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والمهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية ووليد شوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بإفتتاح مدرسة محمد حسان بدوى للتعليم الأساسى بقرية كرم ورزووق.

وتفقدت المدرسة المُنشأة حديثًا على مساحة ٢٧٣٦.١٥ م٢ بعدد ١١فصل دراسى وقاعات لرياض الأطفال وقاعات للانشطة المختلفة ومعمل، كما اطلعت على ما تم تنفيذه فى إطار المشروع لإنشاء صرح تعليمى كامل لمرحلتى التعليم الأساسى.

وافتتحت الدكتورة منال عوض مدرسة جمال نصير الإبتدائية بقرية الغنيمية، والتى شهدت أعمال توسعات بعدد ٥ فصول ليصل اجمالى عدد الفصول بالمدرسة ٢٠ فصل ، بمساحة كلية للمبنى ٢٣٨٧.٦٠ م٢ ..

وقامت محافظ دمياط، بافتتاح مدرسة شبانة الإعدادية الثانوية، حيث تفقدت المبنى الذى شهد أعمال توسعات وتطوير ورفع كفاءة بعدد ١٠ فصول باجمالى ٢٧ فصل دراسى على مساحة كلية ٣٨١٣ م٢ واطلعت على مراحل تنفيذ المشروع لتحقيق مخطط التطوير، ومدرسة الشهيد بهجت الطرانيسى الابتدائية وتفقدت المبنى واطلعت على ما شهدته المدرسة التى تقع على مساحة ٢٤٢٠.٨٨ م٢ من أعمال احلال جزئى وتطوير ورفع كفاءة بعدد ١٢ فصل باجمالى ٢٤ فصل دراسى .

افتتاح مدرسة الشهيد محمد لطفى عزام للتعليم الأساسى

وحرصتالدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على افتتاح مدرسة الشهيد محمد لطفى عزام للتعليم الأساسى، والتى تقع على مساحة ١٥٦٤.٥٠ م٢ ، وخلال الافتتاح استمعت " المحافظ " إلى شرح تفصيلى من مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية حول ما شهدته المدرسة من أعمال احلال جزئى وتطوير ورفع كفاءة بعدد ٩ فصول باجمالى عدد ٢٠ فصل بالمدرسة.

وفى ختام الجولة وبمركز فارسكور افتتحت مدرسة الشهيد طه عبد الرحمن جاد للتعليم الأساسى، التى تقع على مساحة ٢٣٥٤.٠٠متر مربع حيث شهدت أعمال توسعات بعدد ٦فصول ليصل اجمالى عدد الفصول بالمدرسة ٢٢ فصل .

وأشادت عوض ، بالمستوى التنفيذى لتلك المدارس، وأشارت " محافظ دمياط " إلى أنه وخلال احتفالات العيد القومى للمحافظة ، تم الإعلان عن افتتاح ١٦ مدرسة بمناطق مختلفة بعد تنفيذ أعمال التطوير والتوسعات والإنشاء ، ولفتت " محافظ دمياط " إلى أن هناك جهود كبيرة فى هذا القطاع والتى ساهمت فى تحقيق طفرة و تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول وتطوير المنظومة التعليمية