58 ألف منتفع من خدمات عيادات الأسنان بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، إنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان، بقيادة الدكتور محمد أبو العنين، خلال الشهر الماضى والتى تضمنت توريد لنحو 8 وحدات أسنان كاملة على مستوى المحافظة.

وكشف وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، أنه فيما يخص مجال التدريب ورفع كفاءة الكوادر فقد شارك أطباء الاسنان في حضور دورة تدريبية عن الإشعة وجراحة الوجه والفكين بحضور 50 طبيب بمركز تدريب الأسنان.

وكثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال الشهر الماضى والتى تضمنت 45 جولة مرورية تم خلالها تفقد الأقسام والعيادات بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن نحو 58584 مواطناً استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال الشهر الماضي مشيراً إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين.

