قضايا المرأة تقيم ورشة عمل بأسوان

بعوان "حماية أكثر للنساء.. قانون موحد لمناهضة العنف"..

مائدة حوار حول "حماية أكثر للنساء قانون موحد لمناهضة العنف" وذلك بمحافظة أسوان، بمشاركة مجموعة من ممثلي الجمعيات الأهلية والقانونين والإعلاميين وممثلي المجالس القومية بالمحافظة، وذلك في إطار مشروع معًا لمناهضة العنف ضد المرأة والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.

يهدف البرنامج طرح مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف للنقاش المجتمعي وجمع التوصيات والملاحظات على المقترح، في ضوء الغرض من إعداد القانون وهو توفير حماية قانونية أكثر شمولية للنساء من قضايا العنف.

تناول البرنامج مناقشة عدة محاور منها

الأسباب والعوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤدي لاستمرار جرائم العنف ضد النساء في المجتمع المصري.. وهل تحتاج قضايا العنف ضد النساء إلى قانون يضمن حماية اكثر شموليه لصور العنف الممارس ضد النساء والفتيات؛ بالإضافة إلى أهمية قانون العنف الموحد وما يتضمنه من حماية للأسرة المصرية، وأهمية صدور القانون الموحد لحماية الأسرة المصرية من العنف في اللحظة الراهنة، كما تناول البرنامج التحديات التي تواجه صدور القانون وكيفية تجاوزه.

آليات خلق تحالف برلماني لدعم مقترح القانون في الدورة البرلمانية الحالية، ادار اللقاء خالد عبدالوهاب المذيع بالإذاعة.



تحدث في المائدة كل من دكتورة هناء عارف الأستاذة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان ومحمود عبدالفتاح - الخبير الحقوقي.