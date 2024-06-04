الثلاثاء 04 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملات تفتيشية رقابية لضبط الأسواق والأسعار بالمنيا

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، شن الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ، بالتعاون مع إدارات ومباحث التموين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية ، بضرورة التواجد الميداني؛ لضبط الأسواق والأسعار، وتنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية ، بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين ، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز عقب تطبيق قرار مجلس الوزراء ، برفع سعر رغيف الخبز المدعم وزن 90 جراماً من 5 قروش إلى 20 قرشاً ، بالإضافة إلى متابعة استمرار ضخ السلع بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية ، ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30% .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابعت الوحدات المحلية لمراكز ( سمالوط – ملوى – أبوقرقاص) استمرار العمل بمنافذ السلع الغذائية.

وتابع دكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط ، استمرار العمل بمنافذ بيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30% ، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ، في إطار مبادرة "تخفيض الأسعار"، حيث تابع منفذ بيع السلع الغذائية بالإدارة الزراعية بشارع بورسعيد .

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، تابع اللواء أحمد السايس رئيس المركز، انتظام العمل بمنافذ البيع والتواصل المستمر مع المواطن ، حيث تابع منفذ بيع صندفا للتأكد من انتظام سير العمل ، وحل اى معوقات تواجه العمل والتواصل مع المواطنين ، وتفقد المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ المركز، مؤكدا رئيس المركز ، على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، من خلال التعاون المستمر مع كافة أجهزة الدولة.

ونفذت الوحدات المحلية لمراكز ( ديرمواس – ملوى - مطاي – العدوة – سمالوط ) ، حملات تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ، بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين ، لضبط المخالفات والتأكد من تطبيق منظومة الخبز والإلتزام بالقرارات التموينية ، وأسفرت الحملات عن تحرير 141 مخالفة تموينية ، منها ،  54 مخالفة بمركز ديرمواس بالمدينة وقرى ، (تل بني عمران ، كفر خزام ، بني حرام ، نزلة البدرمان ، دلجا) ، شملت (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم النظافة، عدم وجود شهادة صحية، عدم نظافة عدم وجود ميزان).

وتمكنت الحملات من تحرير 11 مخالفة بمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، تنوعت مابين عدم إعلان عن أسعار ـ عدم وجود فواتير وتم التحفظ على سلع غذائيّة بدون فواتير والتحفظ على عصائر مجهولة المصدر، وتم تحرير 27 مخالفة تموينية بمركز العدوة  شمال المنيا ، شملت المخابز البلدية بقرية صفانية ، وتنوعت المحاضر ما بين ، (نقص وزن - انتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم إعلان - تصرف وتوقف - عدم وجود سجلات ).

وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، تم تحرير 37 مخالفة للمخابز البلدية ، تنوعت ما بين (نقص وزن - ميزان - مواصفات - شهادة صحية - عدم صرف بون – عدم نظافة أدوات العجن )، كما تم تحرير 12 مخالفة بمركز ومدينة سمالوط ، على المخابز البلدية والمحال التجارية ، تنوعت ما بين ، ( نقص وزن – بون صرف – لوحة بيانات – خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج) ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

الجريدة الورقية