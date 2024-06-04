حملات تفتيشية رقابية لضبط الأسواق والأسعار بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، شن الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ، بالتعاون مع إدارات ومباحث التموين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية ، بضرورة التواجد الميداني؛ لضبط الأسواق والأسعار، وتنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية ، بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين ، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز عقب تطبيق قرار مجلس الوزراء ، برفع سعر رغيف الخبز المدعم وزن 90 جراماً من 5 قروش إلى 20 قرشاً ، بالإضافة إلى متابعة استمرار ضخ السلع بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية ، ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30% .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابعت الوحدات المحلية لمراكز ( سمالوط – ملوى – أبوقرقاص) استمرار العمل بمنافذ السلع الغذائية.

وتابع دكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط ، استمرار العمل بمنافذ بيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30% ، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ، في إطار مبادرة "تخفيض الأسعار"، حيث تابع منفذ بيع السلع الغذائية بالإدارة الزراعية بشارع بورسعيد .

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، تابع اللواء أحمد السايس رئيس المركز، انتظام العمل بمنافذ البيع والتواصل المستمر مع المواطن ، حيث تابع منفذ بيع صندفا للتأكد من انتظام سير العمل ، وحل اى معوقات تواجه العمل والتواصل مع المواطنين ، وتفقد المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ المركز، مؤكدا رئيس المركز ، على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، من خلال التعاون المستمر مع كافة أجهزة الدولة.

ونفذت الوحدات المحلية لمراكز ( ديرمواس – ملوى - مطاي – العدوة – سمالوط ) ، حملات تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ، بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين ، لضبط المخالفات والتأكد من تطبيق منظومة الخبز والإلتزام بالقرارات التموينية ، وأسفرت الحملات عن تحرير 141 مخالفة تموينية ، منها ، 54 مخالفة بمركز ديرمواس بالمدينة وقرى ، (تل بني عمران ، كفر خزام ، بني حرام ، نزلة البدرمان ، دلجا) ، شملت (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم النظافة، عدم وجود شهادة صحية، عدم نظافة عدم وجود ميزان).

وتمكنت الحملات من تحرير 11 مخالفة بمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، تنوعت مابين عدم إعلان عن أسعار ـ عدم وجود فواتير وتم التحفظ على سلع غذائيّة بدون فواتير والتحفظ على عصائر مجهولة المصدر، وتم تحرير 27 مخالفة تموينية بمركز العدوة شمال المنيا ، شملت المخابز البلدية بقرية صفانية ، وتنوعت المحاضر ما بين ، (نقص وزن - انتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم إعلان - تصرف وتوقف - عدم وجود سجلات ).

وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، تم تحرير 37 مخالفة للمخابز البلدية ، تنوعت ما بين (نقص وزن - ميزان - مواصفات - شهادة صحية - عدم صرف بون – عدم نظافة أدوات العجن )، كما تم تحرير 12 مخالفة بمركز ومدينة سمالوط ، على المخابز البلدية والمحال التجارية ، تنوعت ما بين ، ( نقص وزن – بون صرف – لوحة بيانات – خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج) ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.