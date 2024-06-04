أسهم الطاقة تقود الأسواق الأوروبية للهبوط

سجلت مؤشرات الأسهم الأوربية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسعار النفط الخام الذي أثر بدوره على أسهم قطاع الطاقة، فيما عزف المستثمرون عن وضع رهانات كبيرة قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بخصوص أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمئة، ليوقف بذلك صعودا استمر ثلاثة أيام متتالية.

وانخفض قطاع الطاقة 1.9 بالمئة ليبلغ أدنى مستوى في شهرين، متأثرا بتراجع أسعار النفط واحدا بالمئة إذ يشعر المستثمرون بالقلق بخصوص زيادة الإمدادات في وقت لاحق من هذا العام وسط مؤشرات على ضعف الطلب في الولايات المتحدة. وساهم انخفاض سهم شركة بي.بي البريطانية العملاقة للطاقة 2.7 بالمئة ضمن خسائر القطاع بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لتصنيف الشركة الائتماني.

كما تراجع سهم أليانز 2.1 بالمئة بعد أن خفضت سيتي غروب توصيتها لسهم شركة التأمين الألمانية إلى "محايد" من "شراء".

وعلى الجانب الآخر صعد سهم ميرسك 1.6 بالمئة بعد أن رفعت مجموعة الشحن الدنمركية توقعاتها لأرباح العام بأكمله على خلفية طلب قوي في سوق الحاويات.

وانخفض قطاع الطاقة 1.9 بالمئة ليبلغ أدنى مستوى في شهرين، متأثرا بتراجع أسعار النفط واحدا بالمئة إذ يشعر المستثمرون بالقلق بخصوص زيادة الإمدادات في وقت لاحق من هذا العام وسط مؤشرات على ضعف الطلب في الولايات المتحدة. وساهم انخفاض سهم شركة بي.بي البريطانية العملاقة للطاقة 2.7 بالمئة ضمن خسائر القطاع بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لتصنيف الشركة الائتماني.

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 26980 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 32995 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 11672 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 5890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 8554 نقطة.