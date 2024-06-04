الذهب يتراجع مع تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف بأمريكا

شهدت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4-6-2024، بعد الارتفاع واحدًا بالمئة في الجلسة السابقة، إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من الدلالات بشأن حالة سوق العمل وما إذا كانت ستثني مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض الفائدة في سبتمبر.

تحركات الأسعار

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2335.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:26 بتوقيت غرينتش.

ولامست الأسعار أدنى مستوى منذ ما يقرب من شهر أمس الاثنين قبل أن ترتفع واحدا بالمئة في ختام التعاملات.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 2355.50 دولار.

ومن المزمع صدور تقرير الوظائف يوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. وشهدت أسواق الأسهم في الهند، المستهلكة الرئيسية للذهب، عمليات بيع كثيفة بعد أن أظهر فرز مبكر للأصوات أن التحالف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لا يتجه نحو تحقيق فوز ساحق كما كان متوقعا.

وقالت سوني كوماري، خبيرة السلع الأساسية في مجموعة "إيه.إن.زد": "قبل ظهور نتائج الانتخابات مباشرة أو خلال فترة الانتخابات، سيكون الطلب على الذهب ضعيفا بسبب القيود المفروضة على المعاملات النقدية".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 30.01 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1008.00 دولارات والبلاديوم 0.3 بالمئة إلى 915.00 دولارا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 3549 جنيها.

عيار 21 يسجل 3105 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2661 جنيها.

عيار 14 يسجل 2070 جنيها.

الجنيه الذهب 24840 جنيها.

الذهب يتذبذب

شهدت أونصة الذهب العالمي تذبذب خلال تداولات أمس الاثنين في أولى جلسات شهر يونيو حيث سجل الذهب أدنى مستوى منذ 3 أسابيع قبل أن يعود للتداول عند مستويات سعر الافتتاح من جديد، حيث تنتظر الأسواق بيانات الوظائف الهامة هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي.

الذهب يحصل على القليل من الدعم بعد أن جاءت أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي لتشهد استقرار وتراجع طفيفي في أحد مؤشراته، مما دعم فكرة أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه خفض أسعار الفائدة هذا العام.