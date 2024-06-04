اليوم الثلاثاء.. فتح باب التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسماعيلية

أعلن الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بدء تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الشهادة الاعدادية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ من اليوم الثلاثاء ولمدة اسبوعين.

وكان اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية اعتمد امس الاثنين نتيجة الشهادة الاعدادية وبلغت نسبة النجاح ٨٢.٨%.وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية ٨١.٠٧٪، والمدارس الرسمية لغات ٩٦.٢١٪، و الخاص العربي ٩٨.٧٪، بينما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاص اللغات ٩٧.٣٧٪.

وقال دكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها، قد بلغ ٢٧٩٢٧ طالب وطالبة، وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات ٢٧٦٧٥ طالب وطالبة، وعدد الناجحين ٢٢٩١٧ طالب وطالبة.



وحقق ٢٥ طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بالاسماعيلية المراكز الأولى على مستوى المحافظة، بينما احتلت البنات النصيب الأكبر من المراكز المتقدمة احتل البنين المراكز الأولى على مستوى المحافظة .