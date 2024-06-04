رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية التجارة

أجرى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بكلية التجارة؛ لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، رافقه الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر الجرف عميد الكلية، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبد الهادى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني محاريق القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته على سير أعمال الامتحانات بالكلية، مشيدا بتوافر كافة أشكال الدعم للطلاب وتوفير البيئة الملائمة التي تضمن اداء اختباراتهم بسهولة ويسر، موجهًا بضرورة انهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات أولا بأول وإعلان النتائج فور انهاء الامتحانات.

جدير بالذكر أن الجولة شملت تفقد لجان امتحانات الفرقة الثانية عربي بإجمالي عدد الطلاب 2708 ، والفرقة الثانية شعبة اللغة الإنجليزية بإجمالي عدد 290 طالب.