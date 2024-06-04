الأهلي يعلن رحيل ديفيد ديفيز ويكشف موقف أوجستي بوش

أعلن محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن رحيل الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق اليد بالفريق.



وقال الدماطي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "ديفيد ديفيز تلقى عرضًا من الدوري الروماني بالفعل وأبلغ النادي برحيله".

وتابع "لا يوجد أي حديث بشأن أوجستي بوش مدرب السلة عن الأهلي بنهاية الموسم مثلما تردد، المدرب مستمر معنا ويستعد لنهائي دوري السوبر".

مختتمًا تصريحاته "في نهاية الموسم سيكون هناك تقييم لأوجستي مثلما يتم تقييم كل الألعاب والمدربين، لكن أوجستي حقق مع الأهلي بطولات هذا الموسم وفاز بكل شيء الموسم الماضي".

