وكيل تعليم الغربية يناقش خطط الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا بقاعة الاجتماعات بالمديرية، بحضور خالد حمدان، وكيل المديرية، والاستاذ عبد الفتاح عبده، مديرعام التعليم العام، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، فتوح شوشه، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وحنان ناصف مدير إدارةالمتابعة، وأحمد الجندي مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، ووليد الطنطاوي، المكتب الفني لوكيل الوزارة، وأعضاء المتابعة والتعليم الثانوي، وذلك لمتابعة الاستعدادات التي تمت بشأن امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات التي تباشرها اللجان لمراجعة جاهزية وصلاحية اللجان والاستراحات، وفق استمارة متابعة جاهزية اللجان والتأكد من قيام لجان الإدارات التعليمية العشر بتجهيز واستيفاء كافة التكليفات والاشتراطات اللازمة باللجان والاستراحات وإزالة السلبيات في حينه.

وأكد حسن على ضرورة عدم وجود أي تشوينات بالطرقات والممرات والسلالم، وتوافر لوحات إرشادية لمنع اصطحاب المحمول، وأن تكون المقاعد داخل اللجان كلها سليمة ومناسبة للمرحلة الثانوية، والتاكيد علي توافر عوامل الأمن والسلامه ووجود طفايات حريق وخراطيم اطفاء وجرادل رمال، كما أكد علي ضرورة توافر الإضاءة الجيدة وكذلك التهوية الجيدة.

ووجه وكيل الوزارة، إدارة المتابعة بالمديرية بضرورة إزالة كافة العقبات داخل اللجان والاستراحات لتوفير الجو المناسب لأداء أبنائنا الطلاب الامتحان متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.