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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة إيطاليا وتركيا الودية اليوم والقناة الناقلة

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

يستعد منتخب إيطاليا لخوض مباراة ودية ضد تركيا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4-6-2024 في إطار تحضيرات الأدزوري للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" والتي ستقام في ألمانيا الشهر الجاري.

يدخل المنتخب الإيطالي مباراة اليوم بقيادة المدير الفني لوتشيانو سباليتي بهدف الخروج بنتيجة وأداء جيد لتجهيز الفريق والوصول إلى أفضل درجات التجانس بين عناصر المنتخب استعدادًا لبطولة اليورو المرتقبة.

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قائمة منتخب إيطاليا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما ، أليكس ميريت ، إيفان بروفيديل ، جولييلمو فيكاريو .

الدفاع: أليساندرو باستوني ، راؤول بيلانوفا ، أليساندرو بونجيورنو ، ريكاردو كالافيوري ، أندريا كامبياسو ، ماتيو دارميان ، جيوفاني دي لورينزو . فيديريكو ديماركو ، جيانلوكا مانشيني ، فيدريكو جاتي .

الوسط: نيكولو باريلا ، برايان كريستانتي ، نيكولو فاجيولي ، مايكل فولورونشو ، دافيدي فراتيسي ، جورجينيو ، لورينزو بيليجريني ، صامويل ريتشي .

الهجوم: فيديريكو كييزا ، ستيفان الشعراوي ، ريكاردو أورسوليني ، جياكومو راسبادوري ، ماتيو ريتيجي ، جيانلوكا سكاماكا ، ماتيا زاكاجني .

موعد مباراة إيطاليا وتركيا :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إيطاليا ضد تركيا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وتركيا :

ومن المقرر أن تذاع مباراة إيطاليا ضد تركيا عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

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