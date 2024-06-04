تحرير 172 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة، خلال 24 ساعة وأسفرت عن عن تحرير (172) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًاً حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة سائق ميكروباص مُدانٍ بالتعدي على ضابط مرور بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وبحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.أ أنه في يوم 25 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو المجني عليه مقدم الشرطة والضابط بالإدارة العامة للمرور.

وجاء ذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو تسجيل مخالفة مرورية ضده، بأن باغته حينما أدركه واقفاً أمام سيارته لتسجيل مخالفة مرورية ضده.

وجاء ذلك بأن قاد السيارة بسرعة جنونية صوبه، مُتمكناً من صدمه بذات السيارة طارحاً إياه أرضاً مُعتلياً جسده بسيارته ماراً بها فوق بدنه محدثاً الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق.

ألقت مباحث مركز شرطة بنها القبض على مسجل خطر وبحوزته كمية من المخدرات أثناء محاولته ترويجها، وسلاح ناري فى قرية جمجرة، التابعة لدائرة مركز شرطة بنها.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد رئيس مباحث المديرية يفيد وصول معلومات من المصادر السرية لرئيس مباحث مركز بنها عن قيام أحد المسجلين خطر بحيازة كمية من المخدرات، وسلاح ناري، فى قرية جمجرة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، وأكدت التحريات صحة المعلومات.

وبتقنين الإجراءات تمكن النقيبين أحمد عمارة، ومحمد رمضان، معاونى مباحث مركز شرطة بنها من القبض على المتهم "س ب"، مقيم في قرية جمرة، ومطلوب تنفيذ أحكام 3 قضايا جنائية تتعلق بتهريب المخدرات والسرقة، وكان بحوزته كمية من المخدرات أثناء محاولته ترويجها، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات ، أقر بحيازته لها بقصد الإتجار في المخدرات.

وتم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق.