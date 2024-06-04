محافظ أسوان يترأس لجنة اختيار شاغلى الوظائف القيادية

ترأس اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماع لجنة اختيار شاغلى الوظائف القيادية للتجديد السنوى لهم بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات بوظائف مديرى العموم، التى تضم مديرى 8 إدارات عامة.

التجديد لمديرى العموم في أسوان

أكد محافظ أسوان، أن التجديد لمديرى العموم يرتكز على قياس مدى قدرة وكفاءة كل مدير عام على امتلاك المهارات والأدوات الشخصية اللازمة للإدارة السليمة والرشيدة وهو الذى يتوازى مع قدرته على الرؤية المستقبلية والابتكار والإبداع فى دعم منظومة العمل لديه، فضلاً عن الإنجازات الفعلية لكل منهم مقترنة بمقترح التطوير، وبما يتسم بالشفافية والنزاهة الكاملة.

حضر الاجتماع غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، وفاطمة إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة أسوان، وحسام الدين مصطفى، المستشار القانونى لمحافظة أسوان، فضلاً عن عضوى هيئة تدريس بجامعة أسوان ومديرى الموارد البشرية والتنظيم والإدارة.